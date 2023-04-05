В Украине снизилась цена на популярный овощ: какая сейчас стоимость
В Украине существенно снизилась цена на белокочанную капусту. По сравнению с прошлой неделей стоимость снизилась на 10%.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Почему снизилась цена
Эксперты говорят, что отечественные производители спешат распродать запасы продукции старого урожая до того, как ранняя капуста станет массово поступать в продажу.
Снижение цены фермеры связывают со стремительным ухудшением качества капусты в результате длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию достаточно невысок, что также оказывает давление на цены.
В целом, фермеры продают белокочанную капусту урожая 2022 года по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.
Эксперты отметили, что белокочанная капуста в Украине сейчас продается в среднем на 18% дешевле, чем год назад. Аналитики не исключают, что овощ и дальше будет дешеветь.
Какие цены на овощи
По данным сайта Минфин, по состоянию на 5 апреля цены на овощи в популярных украинских супермаркетах таковы:
- капуста молодая - 64,90 грн/кг;
- капуста белокочанная - 24,67 грн/кг;
- картофель - 9,78 грн/кг;
- лук белый - 84,90 грн/кг;
- лук репчатый - 56,90 грн/кг;
- морковь - 49,16 грн/кг;
- огурцы - 199 грн/кг;
- помидоры красные - 77,45 грн/кг;
- свекла - 9,65 грн/кг;
- чеснок - 110,78 грн/кг;
- перец болгарский желтый - 216,33 грн/кг.
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