Українцям розповіли, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит

Ціни на овочі в Україні цього року досягли рекордних позначок. Що буде з вартістю рослинних продуктів?

На це запитання відповів у прямому ефірі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Чи загрожує українцям дефіцит овочів?

Висоцький повідомив, що у 2023 році дефіцит моркви, цибулі чи греки людям не загрожує і такої складної ситуації, що склалася із продуктами цієї зими та навесні не буде.

Справа в тому, що фермери хочуть почати садити овочі там, де раніше цього не робили.

"Ми маємо інформацію з різних регіонів, як з Одещини, так і з центральної України, Тернопільщини, Черкащини, що планується відновлення вирощування овочів там, де останні роки це не відбувалося. І, перш за все, овочів борщового набору таких, як цибуля та морква Тому вже з урахуванням нового врожаю овочів, який збиратиметься наприкінці літа і восени цього року, буде значно доступнішим за вітчизняний продукт для українського споживача", - зазначив він.

Що буде з гречкою?

За словами заступника міністра аграрної політики, цього року з гречкою буде розв'язано питання. Гречки буде навіть більшою, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувалися резерви.

"Очікується майже аналогічна площа посіву гречки цього року. Відповідно, це означатиме, що знову буде вирощено і вироблено гречки більше, ніж достатньо для внутрішнього споживання, не буде потреби в імпорті. І, як результат, не буде підстав для зростання ціни", – доповнив Висоцький.

Міністр додав, що ціна на гречку очікується в межах цінового діапазону, що склався. Він також зазначив, що може відбутися певне здешевлення, яке буде зрозуміло після фіксації посівних площ у червні.