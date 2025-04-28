В Україні знайшли поховання легендарного рабина з Єрусалиму, який жив понад 100 років тому

Рабин Авраам Дов Ойєрбах на початку 20 століття був духовним лідером і рабином єврейської громади Чернівців. Майже 30 років він служив на благо людям і за це його називали Рабином (Адмором) з Єрусалима.

Його діяльність була пов'язана з традиційним юдаїзмом і підтримкою освітніх проєктів для єврейської молоді. Під час його служіння Чернівці належали спочатку до Австро-Угорщини, а потім до Румунії.

Дов Ойєрбах був одним з останніх великих рабінів Чернівців до початку катастрофічних подій ХХ століття - Перша світова війна та Голокост. У той час Чернівці були "маленьким Віднем" - інтернаціональне місто, де зібралося чимало інтелігенції (євреї, німці, румуни, українці, поляки)

Єврейська громада у ті часи була дуже освіченою та активною. Зберігати традиційний ортодоксальний підхід серед тенденцій того часу було непросто, але Ойєрбаху це вдавалося і його місія була й справді важлива. Він вважався моральним авторитетом навіть серед тих євреїв, які вели світський спосіб життя.

Відомо, що частина родини Ойєрбахів з Чернівців пізніше емігрувала до Ізраїлю та США. Ймовірно, разом з іншими, з України поїхала дружина Адмора та діти.

Авраам Дов Ойєрбах був батьком видатного рабина Хаїма Єгуди-Лейба Ойєрбаха, який очолював єшиву кабалістів "Шаар га-Шамаїм" в Єрусалимі, а також дідом великого рабіна Шломо Залмана Ойєрбаха - одного з найавторитетніших релігійних діячів другої половини 20 століття.

Родина Ойєрбах багато років говорила про свого пращура, який служив і відійшов у вічність в Україні, в місті Чернівці. Було відомо, що його поховали на єврейському кладовищі, проте точне місце його поховання залишалося невідомим майже 100 років.

Завдяки співпраці Асоціації з охорони святих місць Румунії та рабина Гліцнштейна, нещодавно могилу Адмора було знайдено. На його надгробку написано, що він походить з Тверії. Могила Рабина Авраама Дов Ойєрбаха (фото: facebook.com/jewishchernivtsi)

"Людина проста і праведна, богобоязлива, що віддаляється від зла… рабі Авраам Дов, син рабі Давида Йегуди з Цфата, уродженець Тверії, онук святого рабі, автора "Толдот". Помер 25 нісана 5686 року (1926). Нехай душа його буде вплетена у вузол життя" - вибито на надгробку.

25 нісана, у 99 день роковин його смерті, головний рабин Чернівців Менахем Мендл Гліцнштейн провів поминальну церемонію. Найближчим часом планується встановити меморіальний намет та реставрація надгробка.

За єврейською традицією, місця спочинку праведників вважаються святими й вони мають особливу духовну силу. Найбільш відоме подібне поховання в Україні знаходиться в Умані.