Вчені знайшли справжнє місце розп'яття Ісуса, яке підтверджується у Біблії: де воно знаходиться?

Нові археологічні дослідження показали, де саме міг бути розп'ятий та похований Ісус. Це відкриття науковців зможе покласти край постійним суперечкам стосовно місця розп'яття. Тим більш, що у Біблії є слова, які підтверджують знахідку археологів.

Що вдалося взнати дослідниками й де ж насправді був розп'ятий та похований Ісус, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням The Times of Israel.

Основна теорія полягала у тому, що Ісус Христос був розп'ятий на Голгофі й похований в церкві Гробу Господнього четвертого століття, який знаходиться в християнському кварталі Старого міста Єрусалиму.

Але у нових дослідженнях спливла нова теорія - що місцем поховання Ісуса стала Садова гробниця. Це ідилічна стародавня гробниця, висічена в скелі, яка знаходиться лише за 600 метрів від церкви.

І хоча обидва місця є популярними для паломництва, християнські традиції стверджують, що церква Гробу Господнього є справжнім місцем поховання Ісуса. А нові дані, отримані археологами, підтверджують біблійну традицію.

Вчені виявили та проаналізували залишки рослин з церкви Гробу Господнього, датуючи рослину приблизно часом розп'яття та поховання Ісуса. Вважається, що Ісус був розп'ятий та помер навесні 33 року до нашої ери. Де насправді був розп'ятий та похований Ісус Христос (фото: Getty Images)

Дослідники з Римського університету Сапієнца стверджують, що ідентифікована рослина може бути тією ж рослиною, про яку згадується в Євангелії від Івана:

"А на місці, де він був розіп'ятий, а в саду нова гробниця, де ще ніхто не лежав, там поклали Ісуса".

За словами археолога Франчески Романи Стасолла, у Євангелії згадується зелена зона між Голгофою та гробницею. І саме там дослідники ідентифікували оброблені поля.

"Ми знаємо, що ця територія вже була частиною міста за часів імператора Адріана, коли римляни побудували Елію Капітоліну. Однак за часів Ісуса ця територія ще не була частиною міста", - каже археолог. Місце поховання Ісуса Христа може бути інакшим (скриншот/The Sun)

Є й інші докази. Наприклад, на території Гробу Господнього були виявлені мармурові гробниці й зараз дослідники планують провести їх додаткове вивчення, щоб знайти додаткову інформацію про смерть Ісуса.

"Ми проводимо геологічний аналіз, щоб перевірити походження мармуру, а також тестуємо розчин. Обидва тести можуть дати нам важливу інформацію. Незалежно від того, вірить хтось в історичність Гробу Господнього, той факт, що вірили покоління людей, є об'єктивними. Історія цього місця - це історія Єрусалиму, і принаймні, з певного моменту, це історія поклоніння Ісусу Христу", - сказала Стасолла.

Вона додала, що важливо зберігати віру та історію як дві різні сфери. І навіть, якщо буде науково доведено, що Ісус похований в кількох сотнях метрів від місця, в яке віками вірили, це вже не змінить історію Єрусалиму.