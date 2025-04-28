В Украине нашли захоронение легендарного раввина из Иерусалима, который жил более 100 лет назад

Раввин Авраам Дов Ойербах в начале 20 века был духовным лидером и раввином еврейской общины Черновцов. Почти 30 лет он служил на благо людям и за это его называли Раввином (Адмором) из Иерусалима.

Его деятельность была связана с традиционным иудаизмом и поддержкой образовательных проектов для еврейской молодежи. Во время его служения Черновцы принадлежали сначала к Австро-Венгрии, а затем к Румынии.

Дов Ойербах был одним из последних крупных раввинов Черновцов до начала катастрофических событий ХХ века - Первая мировая война и Холокост. В то время Черновцы были "маленькой Веной" - интернациональный город, где собралось немало интеллигенции (евреи, немцы, румыны, украинцы, поляки)

Еврейская община в те времена была очень образованной и активной. Сохранять традиционный ортодоксальный подход среди тенденций того времени было непросто, но Ойербаху это удавалось и его миссия была действительно важна. Он считался моральным авторитетом даже среди тех евреев, которые вели светский образ жизни.

Известно, что часть семьи Ойербахов из Черновцов позже эмигрировала в Израиль и США. Вероятно, вместе с другими, из Украины уехала жена Адмора и дети.

Авраам Дов Ойербах был отцом выдающегося раввина Хаима Егуды-Лейба Ойербаха, который возглавлял ешиву кабалистов "Шаар га-Шамаим" в Иерусалиме, а также дедом великого раввина Шломо Залмана Ойербаха - одного из самых авторитетных религиозных деятелей второй половины 20 века.

Семья Ойербах много лет говорила о своем предке, который служил и отошел в вечность в Украине, в городе Черновцы. Было известно, что его похоронили на еврейском кладбище, однако точное место его захоронения оставалось неизвестным почти 100 лет.

Благодаря сотрудничеству Ассоциации по охране святых мест Румынии и раввина Глицнштейна, недавно могила Адмора была найдена. На его надгробии написано, что он происходит из Тверии. Могила раввина Авраама Дов Ойербаха (фото: facebook.com/jewishchernivtsi)

"Человек простой и праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла... рабби Авраам Дов, сын рабби Давида Йегуды из Цфата, уроженец Тверии, внук святого рабби, автора "Толдот". Умер 25 нисана 5686 года (1926). Пусть душа его будет вплетена в узел жизни" - выбито на надгробии.

25 нисана, в 99 день годовщины его смерти, главный раввин Черновцов Менахем Мендл Глицнштейн провел поминальную церемонию. В ближайшее время планируется установить мемориальную палатку и реставрация надгробия.

По еврейской традиции, места упокоения праведников считаются святыми и они имеют особую духовную силу. Наиболее известное подобное захоронение в Украине находится в Умани.