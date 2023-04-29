В Україні зміняться правила вручення повісток: що нового з'явиться для українців

Постанова Кабінету міністрів від 7 квітня 2023 року вносить низку змін у процес загальної мобілізації в Україні. Нововведення торкнулися багатьох аспектів призову та вручення повісток.

Що саме зміниться в мобілізації в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Головне нововведення

Суть усіх змін полягає в тому, що представники ТЦК СП зможуть вручати повістки незалежно від місця їх перебування на військовому обліку та незалежно від місця реєстрації.

Таким чином це нівелює переконання, що повістку можна отримати виключно в регіоні вашого місця реєстрації.

Крім того, тепер ТЦК та СП можуть здійснювати оповіщення:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Оповіщення та повістки: у чому різниця

Оповіщення - це повідомлення про те, що військовозобов'язаний чоловік повинен стати на облік або уточнити свої дані в ТЦК СП. Зазвичай це пов'язано з оновленням даних і формуванням резерву.

Повістка - це конкретний документ, який стосується конкретної особи та встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК та СП. Це може бути здійснено для:

уточнення даних

проходження ВЛК

призову на строкову військову службу

мобілізації до конкретної військової частини

Фактично отримання оповіщення не зобов'язує особу призовного віку до певних дій. Проте отримання повістки та її ігнорування тягне за собою юридичні наслідки.

Адміністративні протоколи складатимуть скрізь

У разі ігнорування повісток на військовозобов'язаного складають адміністративний протокол. Принаймні для початку. Раніше це міг зробити лише той ТЦК СП, де особа перебуває на військовому обліку.

Відтепер це зможе зробити будь-який ТЦК СП незалежно від вашого місця проживання або реєсторації.

"Відтепер, якщо особі, яка перебуває на обліку, до прикладу, в Києві, вручать повістку в Ужгороді, а така особа не з'явиться, то керівник Ужгородського ТЦК та СП матиме повне право накласти на особу адміністративне стягнення", - пояснив юрист Владислав Юрчак у коментарі "24 каналу".

Створення єдиного для всіх реєстру

Порядок ведення такого реєстру було затверджено ще у березні 2022 року. Однак разом із чутками про повістки в месенджерах з'явилися й чутки про "Дію".

Проте хвилюватися з цього приводу не варто. Адже мета Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і призовників - це цифрове ведення облікових даних військовозобов'язаних. Таке нововведення просто автоматизує процес отримання інформації щодо військовозобов'язаного.