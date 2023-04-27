Адвокат пояснив, як чоловікам виїхати за кордон під час мобілізації
Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Але є категорії чоловіків, які їй не підлягають.
Як таким чоловікам виїхати за кордон під час війни, розповів голова профспілки "Український незалежний фонд юристів" Ростислав Кравець телеканалу "Київ".
Як виїхати за кордон чоловікам під час мобілізації
Це правила стосується лише тих чоловіків, яких знято з військового обліку.
Так, правозахисник зазначив, що ці громадяни можуть перетнути кордон за певних умов.
"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби та спокійно їдете на кордон", - сказав Кравець.
Тобто вам потрібний закордонний паспорт, військовий квиток та довідка комісії про те, що ви непридатні до військової служби.
З якими хворобами людина не придатна до служби в армії
- Активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини.
- Тяжкі форми вірусних гепатитів.
- ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.
- Новоутворення, але не всі типи онкологічних захворювань підлягають повній непридатності.
- Хвороби крові та кровотворних органів.
- Порушення ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин, їх наслідки.
- Розлади психіки та поведінки.
- Хвороби нервової системи.
- Хвороби ока та придаткового апарату.
- Хвороби вуха.
- Хвороби системи кровообігу.
- Хвороби органів дихання.
- Хвороби органів травлення.
- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
- Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини.
- Хвороби сечостатевої системи.
- Пороки розвитку, деформації та хромосомні порушення.
- Тяжкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо з значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки впливу зовнішніх причин.
Нагадаємо, що адвокат прокоментувала чутки про нові обмеження для чоловіків.
Раніше ми розповідали про те, за яких умов студентам можуть вручити повістку та закликати на службу.
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