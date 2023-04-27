Адвокат пояснив, як чоловікам виїхати за кордон під час мобілізації

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Але є категорії чоловіків, які їй не підлягають.

Як таким чоловікам виїхати за кордон під час війни, розповів голова профспілки "Український незалежний фонд юристів" Ростислав Кравець телеканалу "Київ".

Як виїхати за кордон чоловікам під час мобілізації

Це правила стосується лише тих чоловіків, яких знято з військового обліку.

Так, правозахисник зазначив, що ці громадяни можуть перетнути кордон за певних умов.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби та спокійно їдете на кордон", - сказав Кравець.

Тобто вам потрібний закордонний паспорт, військовий квиток та довідка комісії про те, що ви непридатні до військової служби.

З якими хворобами людина не придатна до служби в армії