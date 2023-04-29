В Украине изменятся правила вручения повесток: что нового появится для украинцев

Постановление Кабинета министров от 7 апреля 2023 года вносит ряд изменений в процесс общей мобилизации в Украине. Нововведения коснулись многих аспектов призыва и вручения повесток.

Что именно изменится в мобилизации в Украине - читайте ниже в материале Styler.

Главное нововведение

Суть всех изменений в том, что представители ТЦК СП смогут вручать повестки независимо от места их пребывания на военном учете и независимо от места регистрации.

Таким образом, это нивелирует убеждение, что повестку можно получить исключительно в регионе вашего места регистрации.

Кроме того, теперь ТЦК и СП могут осуществлять оповещения:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период

на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период

Уведомления и повестки: в чем разница

Уведомление - это сообщение о том, что военнообязанный мужчина должен стать на учет или уточнить свои данные в ТЦК СП. Обычно это связано с обновлением данных и формированием резерва.

Повестка - это конкретный документ, касающийся конкретного лица и устанавливающий ему обязанность прибыть в ТЦК и СП. Это может быть осуществлено для:

уточнение данных

прохождение ВВК

призыва на срочную военную службу

мобилизации в конкретную воинскую часть

Фактически получение уведомления не обязывает лицо призывного возраста к определенным действиям. Однако получение повестки и ее игнорирование влечет юридические последствия.

Административные протоколы будут составлять везде

В случае игнорирования повесток на военнообязанного составляют административный протокол. По крайней мере, для начала. Раньше это мог сделать только тот ТЦК СП, где человек состоит на военном учете.

Теперь это сможет сделать любой ТЦК СП независимо от вашего места жительства или регистрации.

"Отныне, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание", - пояснил юрист Владислав. Юрчак в комментарии "24 каналу".

Создание единого для всех реестра

Порядок ведения такого реестра был утвержден еще в марте 2022 года. Однако вместе со слухами о повестках в мессенджерах появились и слухи о "Дії".

Однако беспокоиться по этому поводу не стоит. Ведь цель Единого электронного реестра военнообязанных и призывников - это цифровое ведение учетных данных военнообязанных. Такое новшество просто автоматизирует процесс получения информации о военнообязанном.