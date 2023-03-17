В Україні змінять принцип надання 6 видів соціальної допомоги: що відомо

Що відомо про зміни

У відомстві зазначили, що розвиток Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) на 2023 рік стане пріорітетним.

Буде розширено функціональність, впроваджено нові підсистеми, щоб забезпечити якісне та швидке надання соціальних допомог і послуг громадянам та полегшити взаємодію між державними органами.

Які 6 видів допомоги вдосконалять

Зокрема, серед окреслених пріоритетних напрямів роботи обговорили:

допомога малозабезпеченим сім'ям,

особам з інвалідністю з дитинства,

допомога на дітей одиноким матерям,

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на особу, яка доглядає за хворою дитиною,

при усиновленні дитини.

Крім цього робота ведеться у напрямах:

удосконалення системи централізованого банку даних з проблем інвалідності, що дозволить легко збирати та зберігати інформацію про проблеми інвалідності, а також надавати доступ до неї відповідним службам та організаціям;

впровадження Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що дозволить збирати, зберігати та використовувати дані про надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Зазначимо, що процес надання ряду соціальних послуг в Україні є досі дуже бюрократизованим. Наприклад, отримання статусу малозабезпеченої сім'ї потребує цілого ряду дій, що включає збір довідок в різних органах, і подачу їх в інші. Після чого кошти безпосередньо до фізичної особи можуть доходити протягом місяця.