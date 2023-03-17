В Україні змінять принцип надання 6 видів соціальної допомоги: що відомо

В Україні у 2023 році зміниться принцип надання одразу шести видів соціальної допомоги. Їх обіцяють надавати швидше, якісніше та доступніше.
Про це говориться на сайті Мінсоцполітики України.
У відомстві зазначили, що розвиток Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) на 2023 рік стане пріорітетним.
Буде розширено функціональність, впроваджено нові підсистеми, щоб забезпечити якісне та швидке надання соціальних допомог і послуг громадянам та полегшити взаємодію між державними органами.
Зокрема, серед окреслених пріоритетних напрямів роботи обговорили:
Зазначимо, що процес надання ряду соціальних послуг в Україні є досі дуже бюрократизованим. Наприклад, отримання статусу малозабезпеченої сім'ї потребує цілого ряду дій, що включає збір довідок в різних органах, і подачу їх в інші. Після чого кошти безпосередньо до фізичної особи можуть доходити протягом місяця.
Раніше ми писали, що Українці можуть отримати ще одну матеріальну допомогу.
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