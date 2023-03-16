Українці можуть отримати ще одну матеріальну допомогу: як це зробити

В Україні розпочала роботу благодійна організація, мета якої - допомогти українським жінкам, які втратили своїх чоловіків під час війни. БО "Ми поруч" має місію зробити все можливе для забезпечення якомога скорішого повернення таких жінок до звичайного життя.

Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler про напрямки діяльності організації, та як отримати допомогу.

"Багато фондів допомагають армії, ми з командою вирішили піклуватися про тих, кого наші воїни цінували найбільше. Тисячі жінок втратили свою опору на війні та, на жаль, продовжують втрачати. Вважаю своїм обов’язком допомогти нашим жінкам, бо маємо можливість", - говорить засновниця організації Уляна Вернер.

"Ми поруч" надає допомогу у вигляді інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної допомоги та матеріальних виплат.

Найрозповсюдженіша проблема з якою стикається сім’я загиблого воїна - це отримання грошової компенсації від держави. На практиці нерідко зустрічаються випадки, коли родина повинна буквально виборювати своє право на виплату.

Претендувати на допомогу можуть:

батьки загиблого;

один із подружжя;

діти, які не досягли повноліття;

утриманці померлого.

Таким чином, родини загиблих військовослужбовців мають право отримати:

разову грошову допомогу (15 млн грн);

допомогу на поховання;

недоотриману заробітну плату військового;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Оформлення допомоги можливе лише при наявності свідоцтва про смерть. Втім, трапляються випадки, коли з різних причин тіла загиблих неможливо евакуювати з поля бою або коли місце знаходження тіла невідоме. За таких обставин сім’я не зможе отримати свідоцтво про смерть в органах Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), адже відсутній відповідний медичний документ.

На сайті благодійної організації, ви можете ознайомитись із серією корисних статей, які написані Євгенієм Промським юристом та адвокатом об’єднання "Юридична компанія АРЕС".

Багато жінок стикаються із проблемою отримання виплат за загиблого воїна, тому всі додаткові юридичні консультації по окремих питаннях надаються безкоштовно. Ціль БО - спростити життя сім’ї, яка й так проходить через дуже складний період життя.

Жінки можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу

В найближчому часі планується запуск психологічної допомоги, яка буде також абсолютно безкоштовною. Пройти через втрату коханої людини - це випробування, в якому кваліфіковані психологи стануть підтримкою та додатковою опорою для жінки на цьому важкому шляху. Всі емоції та почуття, які переживає людина під час процесу прийняття, створюють колосальну напругу на психіку, що може призвести до розвитку депресії та підвищення тривоги.

Невдовзі на сайті "Ми поруч" з’явиться серія статей від платформи "Твій психолог", де ви зможете дізнатись з якими психологічними труднощами зіштовхуються жінки після втрати коханого, та як пройти через них.

Як отримати матеріальну допомогу

Матеріальна допомога надається у вигляді коштів на покриття основних потреб сім'ї. Всі кошти, виділені організацією йдуть від продажів курсів Уляни Вернер.

Детальніше з роботою благодійної організації ви можете ознайомитись на сайті "Ми поруч".

Можливо вам, або вашим знайомим необхідна допомога, залиште заявку на сайті, спеціалісти БО обов’язково зв’яжуться з вами.

Якщо ви хочете доєднатись до команди, маєте юридичну, психологічну освіту або бажання стати волонтером, заповніть форму на сайті.

БО шукає людей, які зможуть бути підтримкою жінок, що втратили своїх захисників заради нашого майбутнього.