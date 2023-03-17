В Украине изменят принцип предоставления 6 видов социальной помощи: что известно

Что известно об изменениях

В ведомстве отметили, что развитие Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) на 2023 год станет приоритетным.

Будет расширена функциональность, внедрены новые подсистемы, чтобы обеспечить качественное и быстрое предоставление социальных пособий и услуг гражданам и облегчить взаимодействие между государственными органами.

Какие 6 видов помощи усовершенствуют

В частности, среди очерченных приоритетных направлений работы обсудили:

помощь малообеспеченным семьям,

лицам с инвалидностью с детства,

помощь на детей одиноким матерям,

на детей, над которыми установлена опека или забота,

на лицо, которое ухаживает за больным ребенком,

при усыновлении ребенка.

Кроме этого работа ведется по направлениям:

усовершенствование системы централизованного банка данных по проблемам инвалидности, что позволит легко собирать и хранить информацию о проблемах инвалидности, а также предоставлять доступ к ней соответствующим службам и организациям;

внедрение Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, что позволит собирать, хранить и использовать данные о поставщиках и получателях социальных услуг.

Отметим, что процесс предоставления ряда социальных услуг в Украине до сих пор очень бюрократизирован. Например, получение статуса малоимущей семьи требует целого ряда действий, включающего сбор справок в различных органах, и подачу их в другие. После чего средства непосредственно к физлицу могут доходить в течение месяца.