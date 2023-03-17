В Украине изменят принцип предоставления 6 видов социальной помощи: что известно

В Украине в 2023 году изменится принцип предоставления сразу шести видов социальной помощи. Их обещают предоставлять быстрее, качественнее и доступнее.
Об этом говорится на сайте Минсоцполитики Украины.
В ведомстве отметили, что развитие Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) на 2023 год станет приоритетным.
Будет расширена функциональность, внедрены новые подсистемы, чтобы обеспечить качественное и быстрое предоставление социальных пособий и услуг гражданам и облегчить взаимодействие между государственными органами.
В частности, среди очерченных приоритетных направлений работы обсудили:
Отметим, что процесс предоставления ряда социальных услуг в Украине до сих пор очень бюрократизирован. Например, получение статуса малоимущей семьи требует целого ряда действий, включающего сбор справок в различных органах, и подачу их в другие. После чего средства непосредственно к физлицу могут доходить в течение месяца.
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