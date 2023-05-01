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Внести інформацію про дитину до закордонного паспорта можна за межами України: інструкція

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 07:50
Внести інформацію про дитину до закордонного паспорта можна за межами України: інструкція Фото: український закордонний паспорт (gettyimages.com)
Автор: Каріна Левицька

Батьки чи законні опікуни можуть внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів. Для цього їм достатньо звернутися до дипломатичної установи та подати відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Мінреінтеграції.

Зазначена новація насамперед орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну у зв’язку з агресією Росії чи терміново повертаються в країну.

Перелік необхідних документів:

  • заява про внесення інформації про дитину;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • паспорт батьків або документ особи як законного представника (якщо йдеться про опіку, потрібне рішення суду про встановлення опіки),
  • дві фотокартки дитини розміром 3х4 см;
  • копії паспортів дитини (якщо є), копії українського паспорту у вигляді ID- картки, навіть якщо закінчився строк дії.

Раніше ми писали про те, що українці за кордоном можуть відновити свої паспорти

Також нагадаємо, українці за кордоном можуть оформляти відразу два паспорти - український і закордонний

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