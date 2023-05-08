В Украине изменят паспорта-книжечки: каким хотят сделать документ

В Украине хотят внести изменения в положение о паспорте гражданина страны . Это рекомендует Верховная Рада. Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения записаны на двух языках - украинском и русском.

Новые подробности о паспортах

"Я обнародовал годовой публичный отчет, как это предусмотрено законом. Вспомнил о том, что есть проблема с образцами паспортов", - рассказал Креминь.

Отметим, что сейчас в Украине действуют и ID-паспорт, и паспорт в виде книжечки.

Тарас сообщил, что в отчете содержится рекомендация Кабмина обеспечить внесение изменений во Временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Украины от 06.06.2019 № 456 (зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.06.2019 под № 620/339) отменить требование внесения сведений на русском языке на второй странице паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) как не соответствующую положениям Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Сейчас о признании недействительными паспорта-книжечки речи не идет. Но новые документы будут выдаваться украинцам уже с надписью внутри только на государственном языке.

"То есть если паспорт-книжечка будет выдаваться, то сведения нужно вносить туда только на украинском. Закон предусматривает внесение сведений о гражданине в разные документы только на государственном языке", - объяснил уполномоченный по защите государственного языка.

Когда будут введены изменения

На вопрос о том, когда в паспорта-книжечки будут вноситься данные только на украинском языке, Креминь ответил, что это должно было произойти еще в 2019 год, когда вступил в силу закон о языке.

"Но о новых образцах паспортов речь не идет, о запрете и отмене тоже речь не идет ", - резюмировал Тарас.