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З українських паспортів старого зразка хочуть прибрати російську мову

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Україна, Четвер 04 травня 2023 15:00
З українських паспортів старого зразка хочуть прибрати російську мову Фото: з паспортів України приберуть російську мову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховній раді рекомендують внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами - українською та російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону", - сказав Кремінь.

Він нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів - біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані державною та недержавною мовою.

"Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", - додав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, у лютому 2023 року більшість українців (52%) були проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8% українців.

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