В Україні змінився порядок реєстрації безробітних громадян: які нововведення додали

Що змінилося для безробітних в Україні

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №446 облік осіб, які шукають роботу, проводиться будь-яким обраним ними центром зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого чи зареєстрованого місця проживання.

Це означає, що відтепер подача витягу про місце проживання не вимагається.

Реєстрацію, перереєстрацію зареєстрованих безробітних, припинення реєстрації під час дії воєнного стану можна здійснити під час безпосереднього відвідування центру зайнятості чи в електронній формі через:

портал "Дія"

додаток "Дія"

у разі технічної можливості в електронній формі - засобами офіційного вебсайту Державного центру зайнятості

за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису

Під час воєнного стану особам, які подають заяви на отримання певних послуг у центрі зайнятості та перебувають на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, не потрібно подавати всі документи, які додають за стандартною процедурою

Проте безробітний повинен подати такі документи під час першого відвідування центру зайнятості, де він зареєстрований, після припинення чи скасування воєнного стану.

В Україні змінився Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку безробітних (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни для ВПО та біженців

Якщо ви маєте статус ВПО, але у вас немає необхідних для надання статусу безробітного документів, ви можете отримати його без вимог, які застосовуються за звичайної процедури.

У разі виїзду за кордон безробітний повинен протягом трьох робочих днів до дня перетину кордону повідомити кар'єрному раднику про виїзд за межі України. У додатку до персональної картки зроблять відповідний запис.

Якщо ж ви перебуваєте за кордоном понад 30 календарних днів, вам потрібно подати до центру зайнятості відповідну заяву про припинення реєстрації як безробітного.

Зміни для пенсіонерів

Право на достроковий вихід на пенсію за віком мають особи, які втратили роботу, а до досягнення пенсійного віку залишилось не більше півтора року. Ця норма діє за таких умов: