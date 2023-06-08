Роботи побільшало: кого зараз шукають на ринку праці та які пропонують зарплати
Ринок праці в Україні помітно пожвавився наприкінці весни. Пропозицій на роботу побільшало, середня зарплата трохи зросла, і зріс попит на робітничі спеціальності.
Що зараз відбувається на ринку праці, які вакансії найбільше запитання та які зарплати пропонують, розповіли аналітики Work.ua.
Кого зараз шукають на ринку праці
За даними аналітиків, у травні компанії розмістили понад 90 тисяч вакансій. Кількість пропозицій зростає у прифронтових областях та у західній частині країни. Найбільше нових пропозицій про роботу з'явилося у Тернопільській, Івано-Франківській, Сумській, Рівненській та Харківській областях.
Як і раніше, лідирують за кількістю вакансій Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
Кого почали шукати частіше:
- Водій екскаватора
- Маляр
- Виконроб
- Водій навантажувача
- Різноробочий
- Будівельник
- Сантехнік
- Керівник мережі магазинів
- Піцайоло
У яких категоріях побільшало пропозицій:
- Будівництво та архітектура
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм
- Сфера обслуговування
- Робочі спеціальності, виробництво
- Управління персоналом
- Логістика, ЗЕД
- Транспорт, автомобільний бізнес
- Роздрібна торгівля
- Фінанси, банки
- Охорона, безпека
Рівень конкуренції серед претендентів продовжується знижуватися і вийшов майже на довоєнний рівень. Отже, багато українців змогли влаштуватися на роботу.
Найбільш конкурентні посади:
- HTML-верстальник
- Front-end-програміст
- Спеціаліст чату
- Java-програміст
- Відео монтажер
- Python-програміст
- Ретушер
- Unity-програміст
Де відчувається дефіцит працівників:
- Медична сфера
- Сфера автотранспорту
- Робочі спеціальності
Зокрема, на ринку не вистачає гастроентерологів, УЗД-фахівців, завідувачів аптеки, ендоскопістів, ендокринологів, майстрів шиномонтажу, електрослюсарів, гірників, оббивача меблів та майстрів взуття.
А що відбувається із зарплатами?
Середня заробітна плата у травні піднялася майже на 500 гривень і зараз становить 16 500 гривень. Загалом з початку року заробітні плати піднялися на 10%.
Найвищі зарплати:
Медіа байєр – 52500 гривень
Водій-міжнародник – 40000 гривень
Ендодантист - 32500 гривень
Керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник - 30000 гривень
Кур'єр з авто - 29000 гривень
Координатор зі збуту, регіональний менеджер - 28000 гривень
Арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів – 27550 гривень
У яких категоріях платять більше
Нерухомість, топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30000 гривень
Транспорт, авто бізнес – 20500 гривень
Продаж, закупівля - 20000 гривень
Маркетинг, реклама, PR – 19000 гривень
Найменші зарплати:
Бібліотекар, консьєрж – 7000 гривень
Паркувальник – 7875 гривень
Санітар – 8000 гривень
Прибиральник – 8500 гривень
Посудомийники – 9000 гривень
Майстри виробничого навчання – 9500 гривень
До речі, раніше ми писали про те, як шукати роботу на фрілансі на західних ринках.
А ще розповідали про те, що в Україні почнуть реєструвати безробітних за новими правилами.