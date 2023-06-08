Роботи побільшало: кого зараз шукають на ринку праці та які пропонують зарплати

Ринок праці в Україні помітно пожвавився наприкінці весни. Пропозицій на роботу побільшало, середня зарплата трохи зросла, і зріс попит на робітничі спеціальності.

Що зараз відбувається на ринку праці, які вакансії найбільше запитання та які зарплати пропонують, розповіли аналітики Work.ua.

Кого зараз шукають на ринку праці

За даними аналітиків, у травні компанії розмістили понад 90 тисяч вакансій. Кількість пропозицій зростає у прифронтових областях та у західній частині країни. Найбільше нових пропозицій про роботу з'явилося у Тернопільській, Івано-Франківській, Сумській, Рівненській та Харківській областях.

Як і раніше, лідирують за кількістю вакансій Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Кого почали шукати частіше:

Водій екскаватора

Маляр

Виконроб

Водій навантажувача

Різноробочий

Будівельник

Сантехнік

Керівник мережі магазинів

Піцайоло

У яких категоріях побільшало пропозицій:

Будівництво та архітектура

Готельно-ресторанний бізнес, туризм

Сфера обслуговування

Робочі спеціальності, виробництво

Управління персоналом

Логістика, ЗЕД

Транспорт, автомобільний бізнес

Роздрібна торгівля

Фінанси, банки

Охорона, безпека

Рівень конкуренції серед претендентів продовжується знижуватися і вийшов майже на довоєнний рівень. Отже, багато українців змогли влаштуватися на роботу.

Найбільш конкурентні посади:

HTML-верстальник

Front-end-програміст

Спеціаліст чату

Java-програміст

Відео монтажер

Python-програміст

Ретушер

Unity-програміст

Де відчувається дефіцит працівників:

Медична сфера

Сфера автотранспорту

Робочі спеціальності

Зокрема, на ринку не вистачає гастроентерологів, УЗД-фахівців, завідувачів аптеки, ендоскопістів, ендокринологів, майстрів шиномонтажу, електрослюсарів, гірників, оббивача меблів та майстрів взуття.

А що відбувається із зарплатами?

Середня заробітна плата у травні піднялася майже на 500 гривень і зараз становить 16 500 гривень. Загалом з початку року заробітні плати піднялися на 10%.

Найвищі зарплати:

Медіа байєр – 52500 гривень

Водій-міжнародник – 40000 гривень

Ендодантист - 32500 гривень

Керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник - 30000 гривень

Кур'єр з авто - 29000 гривень

Координатор зі збуту, регіональний менеджер - 28000 гривень

Арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів – 27550 гривень

У яких категоріях платять більше

Нерухомість, топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30000 гривень

Транспорт, авто бізнес – 20500 гривень

Продаж, закупівля - 20000 гривень

Маркетинг, реклама, PR – 19000 гривень

Найменші зарплати:

Бібліотекар, консьєрж – 7000 гривень

Паркувальник – 7875 гривень

Санітар – 8000 гривень

Прибиральник – 8500 гривень

Посудомийники – 9000 гривень

Майстри виробничого навчання – 9500 гривень