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Ці онлайн-професії можна опанувати за пів року та отримувати гідну зарплату: список

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Україна, Субота 10 червня 2023 10:51
Ці онлайн-професії можна опанувати за пів року та отримувати гідну зарплату: список Онлайн-професії можна опанувати за пів року (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В епоху цифрових технологій високого рівня розвитку набули онлайн-професії. Усе більше людей їх опановують, адже це актуально, зручно та часто достатньо оплачується.

Переліком інтернет-професій, яких можна навчитися вже сьогодні, поділилися експерти кар'єрної платформи Happy Monday.

Інтернет-маркетинг

На цій позиції фахівцю необхідно займатися просуванням продуктів чи товарів онлайн для підвищення продажів чи впізнаваності бренду. Ця робота містить багато знань і процесів, але має кілька переваг перед класичним маркетингом.

Спеціалісту набагато простіше відстежити зворотний зв'язок покупця онлайн, ніж у реальному житті. Крім того, в інтернеті можна швидше досягти поставлених цілей, адже можна працювати з різною аудиторією.

Перелік позицій:

  • SEO-фахівець просуває сайти в пошукових системах. Середня зарплата - 22 500 гривень.
  • SMM-менеджер просуває компанії, бренди чи експертів у соціальних мережах. Середня зарплата - 20 000 гривень.
  • Копірайтер створює рекламні тексти, слогани, сценарії для відеороликів, нативну рекламу тощо. Середня зарплата - 20 000 гривень.
  • Інтернет-маркетолог просуває товари/послуги в інтернеті. Середня зарплата - 25 000 гривень.
  • PPC-спеціаліст запускає, контролює та аналізує рекламні кампанії в інтернеті, опрацьовує цільову аудиторію бренду, аналізує її інтереси та визначає потреби. Середня зарплата - 25 000 гривень.

Ці онлайн-професії можна опанувати за пів року та отримувати гідну зарплату: список

Для більшості онлайн-професій достатньо мати ноутбук і доступ до інтернету (фото: Freepik)

Дизайн

Йдеться про цифровий дизайн. Сьогодні його часто опановують у сфері ІТ. Професія підійде для творчих і відкритих новому людей.

Перелік позицій:

  • Графічний дизайнер працює з цифровою графікою та друкованою продукцією, створює макети, логотипи й іконки, розробляє шрифти. Середня зарплата - 30 000 гривень.
  • Моушн-дизайнер створює анімаційну графіку для рекламних роликів, кліпів тощо. Середня зарплата - 28 500 гривень.
  • Гейм-дизайнер розробляє концепцію, правила та механіки відеоігор. Середня зарплата - 40 000 гривень.
  • 2D/3D дизайнер створює двовимірні та тривимірні об'єкти. Середня зарплата - 40 000 гривень.
  • Вебдизайнер проєктує інтерфейси сайтів. Середня зарплата - 45 000 гривень.
  • UX/UI-дизайнер займається проєктуванням користувацьких інтерфейсів. Середня зарплата - 28 000 гривень.

Менеджмент

Фактично це керівні посади, на яких потрібно розробляти стратегію, планувати та відстежувати виконання поставлених завдань.

Перелік позицій:

  • Проєктний менеджер організовує та контролює всі етапи проєкту. Середня зарплата - 25 000 гривень.
  • Аналітик продукту робить його кращим і зручнішим для клієнтів. Середня зарплата - понад 40 000 гривень.

Раніше ми писали, які професії точно не зникнуть навіть через 100 років.

Читайте також, які спеціалісти будуть потрібні в Україні після війни.

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