Ці онлайн-професії можна опанувати за пів року та отримувати гідну зарплату: список
В епоху цифрових технологій високого рівня розвитку набули онлайн-професії. Усе більше людей їх опановують, адже це актуально, зручно та часто достатньо оплачується.
Переліком інтернет-професій, яких можна навчитися вже сьогодні, поділилися експерти кар'єрної платформи Happy Monday.
Інтернет-маркетинг
На цій позиції фахівцю необхідно займатися просуванням продуктів чи товарів онлайн для підвищення продажів чи впізнаваності бренду. Ця робота містить багато знань і процесів, але має кілька переваг перед класичним маркетингом.
Спеціалісту набагато простіше відстежити зворотний зв'язок покупця онлайн, ніж у реальному житті. Крім того, в інтернеті можна швидше досягти поставлених цілей, адже можна працювати з різною аудиторією.
Перелік позицій:
- SEO-фахівець просуває сайти в пошукових системах. Середня зарплата - 22 500 гривень.
- SMM-менеджер просуває компанії, бренди чи експертів у соціальних мережах. Середня зарплата - 20 000 гривень.
- Копірайтер створює рекламні тексти, слогани, сценарії для відеороликів, нативну рекламу тощо. Середня зарплата - 20 000 гривень.
- Інтернет-маркетолог просуває товари/послуги в інтернеті. Середня зарплата - 25 000 гривень.
- PPC-спеціаліст запускає, контролює та аналізує рекламні кампанії в інтернеті, опрацьовує цільову аудиторію бренду, аналізує її інтереси та визначає потреби. Середня зарплата - 25 000 гривень.
Для більшості онлайн-професій достатньо мати ноутбук і доступ до інтернету (фото: Freepik)
Дизайн
Йдеться про цифровий дизайн. Сьогодні його часто опановують у сфері ІТ. Професія підійде для творчих і відкритих новому людей.
Перелік позицій:
- Графічний дизайнер працює з цифровою графікою та друкованою продукцією, створює макети, логотипи й іконки, розробляє шрифти. Середня зарплата - 30 000 гривень.
- Моушн-дизайнер створює анімаційну графіку для рекламних роликів, кліпів тощо. Середня зарплата - 28 500 гривень.
- Гейм-дизайнер розробляє концепцію, правила та механіки відеоігор. Середня зарплата - 40 000 гривень.
- 2D/3D дизайнер створює двовимірні та тривимірні об'єкти. Середня зарплата - 40 000 гривень.
- Вебдизайнер проєктує інтерфейси сайтів. Середня зарплата - 45 000 гривень.
- UX/UI-дизайнер займається проєктуванням користувацьких інтерфейсів. Середня зарплата - 28 000 гривень.
Менеджмент
Фактично це керівні посади, на яких потрібно розробляти стратегію, планувати та відстежувати виконання поставлених завдань.
Перелік позицій:
- Проєктний менеджер організовує та контролює всі етапи проєкту. Середня зарплата - 25 000 гривень.
- Аналітик продукту робить його кращим і зручнішим для клієнтів. Середня зарплата - понад 40 000 гривень.
Раніше ми писали, які професії точно не зникнуть навіть через 100 років.
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