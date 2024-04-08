В Україні змінився "пакунок малюка": тепер можна отримати іншу суму

Що треба знати батькам

У 2024 році розмір грошової компенсації зріс і тепер становить 7689 гривень. Ці кошти зараховуються на спеціальний рахунок батьків і можуть бути використані для придбання дитячих товарів, таких як засоби гігієни, одяг, взуття, іграшки, ходунки та візочки.

Щоб отримати грошову підтримку, батькам необхідно звернутися до місцевого підрозділу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Заяву також можна подати онлайн через державний портал "Дія", у розділі "Малюк".

"Пакунок малюка" включає в себе різноманітні товари для догляду за дитиною.

З 1 січня 2024 року його вартість зросла з 6816 до 7689 гривень. Склад цього пакету переглядається кожні 4 роки, а в оновленні у 2024 році враховані рекомендації експертів, батьків та представників ЮНІСЕФ.

Що є у "пакунку малюка"

Одноразові підгузки різних розмірів

Вологі серветки

Пелюшки

Шапочки та боді для немовляти

Штанці, повзунки та шкарпетки

Термометр для води

Дитячі манікюрні ножиці

Ковдри

Матрац

Пеленальний матрацик

Сухе молочко

Пляшечка для годування

Соска

Простирадла

Іграшки

Книги для малюків

Електронний термометр

Інформаційні матеріали для батьків

Де отримати "пакет малюка"

Отримати бебі-бокс можна у пологовому будинку або за місцем реєстрації дитини протягом перших 30 днів після народження.