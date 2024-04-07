Допомога на дитину: чи можна отримати гроші замість "пакунку малюка"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий квартал.

Звернутися за отримання компенсації потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий в "Приватбанку", та використовуються виключно на придбання дитячих товарів у магазинах, що приєдналися до реалізації пілотного проекту. Реєстр таких закладів міститься на сайті Мінсоцполітики.

Оформити компенсацію можна, особисто звернувшись до органів соцзахисту або ЦНАП. Також можна надіслати заяву з документами поштою до відповідного органу або скористатися послугою "єМалятко" на порталі "Дія".

Які документи потрібні: