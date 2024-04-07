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Допомога на дитину: чи можна отримати гроші замість "пакунку малюка"

Україна , Неділя 07 квітня 2024 16:57
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Допомога на дитину: чи можна отримати гроші замість "пакунку малюка" Фото: батькам розповіли, як отримати гроші замість "пакунку малюка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Батьки в Україні мають змогу замість "пакунку малюка" отримати компенсацію. Розмір виплати становить у 2024 році 7689 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий квартал.

Звернутися за отримання компенсації потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий в "Приватбанку", та використовуються виключно на придбання дитячих товарів у магазинах, що приєдналися до реалізації пілотного проекту. Реєстр таких закладів міститься на сайті Мінсоцполітики.

Оформити компенсацію можна, особисто звернувшись до органів соцзахисту або ЦНАП. Також можна надіслати заяву з документами поштою до відповідного органу або скористатися послугою "єМалятко" на порталі "Дія".

Які документи потрібні:

  • заява за зразком, який вам нададуть;
  • ﻿﻿відомості щодо свідоцтва про народження дитини або його копія;
  • копія посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства);
  • ﻿﻿копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
  • код платника податків;
  • копія рішення про влаштування дитини в сімʼю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сімʼї;
  • ﻿﻿довідка з пологового, що не отримували "пакунок малюка";
  • ﻿﻿особовий банківський рахунок зі спеціальним режимом використання.

Виплати при народженні дитини

Сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Батьки в Україні отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.

Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що є у "пакунку малюка" та як його отримати.

Також Міністерство охорони здоров'я пояснювало, за що у пологових не потрібно платити.

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Пакунок малюка выплаты на ребенка Діти
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