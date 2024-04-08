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В Украине изменился "пакет малыша": теперь можно получить другую сумму

В Украине изменился "пакет малыша" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украина внедряет программу монетизации "пакет малыша", которая позволяет родителям новорожденных детей выбирать денежную компенсацию вместо набора предметов первой необходимости.

Что нужно знать родителям

В 2024 году размер денежной компенсации увеличился и теперь составляет 7689 гривен. Эти средства зачисляются на специальный счет родителей и могут использоваться для приобретения детских товаров, таких как средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, ходунки и коляски.

Чтобы получить денежную поддержку, родителям необходимо обратиться в местное подразделение социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Заявление также можно подать онлайн через государственный портал "Дия", в разделе "Малыш".

"Пакет малыша" включает в себя разнообразные товары по уходу за ребенком.

С 1 января 2024 года его стоимость выросла с 6816 до 7689 гривен. Состав этого пакета пересматривается каждые четыре года, а в обновлении в 2024 году учтены рекомендации экспертов, родителей и представителей ЮНИСЕФ.

Что есть в "пакете малыша"

  • Одноразовые подгузники разных размеров
  • Влажные салфетки
  • Пеленки
  • Шапочки и боди для младенца
  • Штаны, ползунки и носки
  • Термометр для воды
  • Детские маникюрные ножницы
  • Одеяла
  • Матрац
  • Пеленальный матрасик
  • Сухое молочко
  • Бутылочка для кормления
  • Соска
  • Простыни
  • Игрушки
  • Книги для малышей
  • Электронный термометр
  • Информационные материалы для родителей

Где получить "пакет малыша"

Получить бэби-бокс можно в роддоме или по месту регистрации ребенка в течение первых 30 дней после рождения.

  • На складе, обслуживающем территорию, где проживает семья
  • Через отделение "Укрпочты" или "Новой почты"

 

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Пакет малыша