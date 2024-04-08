В Украине изменился "пакет малыша": теперь можно получить другую сумму

Что нужно знать родителям

В 2024 году размер денежной компенсации увеличился и теперь составляет 7689 гривен. Эти средства зачисляются на специальный счет родителей и могут использоваться для приобретения детских товаров, таких как средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, ходунки и коляски.

Чтобы получить денежную поддержку, родителям необходимо обратиться в местное подразделение социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Заявление также можно подать онлайн через государственный портал "Дия", в разделе "Малыш".

"Пакет малыша" включает в себя разнообразные товары по уходу за ребенком.

С 1 января 2024 года его стоимость выросла с 6816 до 7689 гривен. Состав этого пакета пересматривается каждые четыре года, а в обновлении в 2024 году учтены рекомендации экспертов, родителей и представителей ЮНИСЕФ.

Что есть в "пакете малыша"

Одноразовые подгузники разных размеров

Влажные салфетки

Пеленки

Шапочки и боди для младенца

Штаны, ползунки и носки

Термометр для воды

Детские маникюрные ножницы

Одеяла

Матрац

Пеленальный матрасик

Сухое молочко

Бутылочка для кормления

Соска

Простыни

Игрушки

Книги для малышей

Электронный термометр

Информационные материалы для родителей

Где получить "пакет малыша"

Получить бэби-бокс можно в роддоме или по месту регистрации ребенка в течение первых 30 дней после рождения.