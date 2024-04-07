Реєстрація дитини і не тільки. Які послуги для новонароджених можна отримати в "Дії"

За допомогою "єМалятко" молоді батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про її народження, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дію ".

"єМалятко" - це комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.

До базових послуг комплексу "єМалятко" входить:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини;

отримання дитиною податкового номера та УНЗР;

надання громадянства України;

внесення дитини в Реєстр пацієнтів.

Додатково можна вибрати:

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

реєстрація місця проживання новонародженої дитини (тимчасово не доступно);

виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Протягом якого терміну можна отримати послугу "єМалятко"

Батьки зобов’язані невідкладно, однак не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отримати послугу "єМалятко" можуть лише батьки, які не перевищили термін.

Зауважимо, що послуга надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них.

Батьки можуть зареєструвати народження та отримати свідоцтво у традиційний спосіб у відділі ДРАЦС.