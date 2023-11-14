В Україні зміниться дизайн двох монет через масові скарги людей: що відомо

В Україні планують змінити дизайн двох монет через численні скарги на то, що їх важко розрізнити. Мова йде про монети номіналом 1 та 2 гривні. Процес заміни планувався ще до війни й прийшлося роботу поставити на паузу.

Що буде з дизайном цих монет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана для The Page.

За словами Шабана, підготовку до редизайну Нацбанк розпочав у 2021 році після скарг українців на сильну схожість цих монет. Він зазначив, що дизайн буде змінено, але після стабілізації ситуації в країні.

"У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї", - розповів заступник голови НБУ.

Монети номіналом 1 та 2 гривні (фото: НБУ)

Він додав, що оновлення дизайну банкнот та монет - це постійний процес для всіх банків. Такі зміни проводяться у середньому раз на 7-10 років, насамперед для захищеності готівки.

"Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством", - підкреслив Шабан.

Нагадаємо, що монети номіналом 1 та 2 гривні НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року. З вересня 2019 року було дозволено банкам округляти суми касових операцій з початком кампанії вилучення з обігу дрібних монет.

На дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні українці стали скаржитися майже одразу, бо виявилося, що ці монети дуже сході зовні, а їх розмір відрізняється дуже мало.