В Україні змінилися виплати військовим: хто зараз отримує понад 100 тисяч гривень

Українські військові з 1 лютого 2023 року почнуть отримувати інші оклади у зв'язку з тим, що почав діяти новий порядок додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Тепер оклад залежатиме від того, чи перебуває військовий у тилу, чи в зоні бойових дій.

Заступник начальника управління соціальної підтримки, начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль розповів для АрміяInform , які зміни набули чинності.

Виплати військовим у зоні бойових дій

З 1 лютого оклад для військових у зоні бойових дій, встановлений у розмірі 100 тисяч гривень, не зміниться. Але розмір щомісячної грошової винагороди військовослужбовців збільшиться на 50%.

"Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень, мінімальне грошове забезпечення минулого року, то з 1 лютого такий військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч гривень. На "передній" лінії військовослужбовець мінімальне грошове забезпечення у 20 тисяч гривень отримуватиме з додатковою нагородою у 100 тисяч гривень – тобто 120 тисяч гривень на місяць”, – пояснив Рогаль.

Хто отримує 100 тисяч щомісяця

Усі військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, одержують 100 тисяч гривень щомісяця. Також таку суму отримуватимуть за виконання бойових завдань:

Військовослужбовці ракетних військ та артилерії

Пілоти під час виконання польотів у районах ведення бойових дій

Моряки

Військові медики (2023 року їх виділили в окрему категорію військовослужбовців, у яких буде винагорода у розмірі 100 тисяч гривень).

Зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання у районі проведення бойових дій.

Крім того, 100 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які перебували у зоні бойових дій та отримали травму.

"За весь час лікування військовослужбовець, який отримав поранення, контузію чи травму, пов'язану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Також така винагорода зберігається під час відпустки після лікування, якщо поранення було тяжким. Ступінь тяжкості лікування визначають військові лікарські комісії", - додав полковник.

Хто отримуватиме 30 тисяч гривень

Усі військовослужбовці, які входять до складу груп Сил оборони України та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин, щомісячно отримуватимуть 30 тисяч гривень.

Таку ж суму отримуватимуть військовослужбовці, які виконують завдання всебічного забезпечення груп Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах у складі резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень виплачуватимуть лише у період виконання спеціальних бойових завдань.

Хто отримуватиме менше ніж 30 тисяч гривень

За словами полковника, менше грошове забезпечення виплачуватиметься військовим, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу груп Сил оборони чи резерву Головнокомандувача та перебувають за межами районів ведення бойових дій.

Тобто менший оклад буде у військовослужбовців у навчальних центрах, органах військового управління, тилових базах тощо.

Мінімальне грошове забезпечення

Для ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ – мінімальний рівень складе 20 100 гривень

Рядові та начальницький склад ДСНС та Нацполіція – не менше 17 000 гривень