Щомісячні виплати ВПО: хто і скільки може отримати

У 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Такий документ можна оформити за допомогою програми "Дія". Також внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту населення, ЦПАУ або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Де можна відкрити статус ВПО?

Право на виплати цього року мають такі категорії:

Грошова допомога від держави у розмірі 3 тисячі гривень виплачується дітям та особам з інвалідністю, 2 тисячі гривень - платять решті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні тестують підсистему пошуку внутрішньо переміщених осіб та їхніх потреб. Її планували запустити до кінця січня.

Також повідомлялося, що в Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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