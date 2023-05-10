В Україні змінилися вимоги для виплат соцдопомоги: хто не отримає

Протягом повномасштабної війни ті українці, які мають потребу, продовжують отримувати соціальну допомогу. Однак сьогодні вимоги для отримання допомоги змінилися.

Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook .

Що змінилося

Відтепер розширено перелік підстав, за яких соціальні виплати не призначають. До них додалися випадки, якщо у вас є:

державна допомога одиноким матерям

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Таким чином одинокі матері та малозабезпечені сім'ї не зможуть претендувати на державну допомогу, якщо особи, які входять до складу їх сім'ї, протягом року перед місяцем звернення за призначенням допомоги витратили суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 000 гривень. Наприклад, здійснили купівлю:

земельної ділянки

квартири (будинку)

іншого нерухомого майна

транспортного засобу (механізму)

цінних паперів

інших фінансових інструментів

віртуальних активів

будівельних матеріалів

інших товарів довгострокового вжитку

В Україні змінилися вимоги для отримання соціальної допомоги (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи є якісь винятки

Вище перераховані підстави для неотримання соціальної допомоги мають ряд винятків. Серед них:

житло, отримане або придбане за рахунок державного чи місцевого бюджету

купівля квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого будинку), за умови, що вони були єдиним житловим приміщенням у власності особи

медичні, освітні та ЖКГ послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами ЖКГ обслуговування

купівля безготівкової та/або готівкової іноземної валюти та/або банківських металів

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми)

отримання об'єктів спадщини та дарування

сплата коштів як благодійну діяльність

поворотна/безповоротна фінансова допомога, позика

"Особи, які входять до складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 000 гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень, про що зазначається в декларації", - пояснюють фахівці.