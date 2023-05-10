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В Украине изменились требования для получения соцпомощи: рассчитывать могут не все

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Украина, Среда 10 мая 2023 09:25
В Украине изменились требования для получения соцпомощи: рассчитывать могут не все Как получить социальную помощь 2023 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В течение полномасштабной войны нуждающиеся украинцы продолжают получать социальную помощь. Однако сегодня требования к получению помощи изменились.

Об этом говорится на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook.

Что изменилось

Теперь расширен перечень оснований, по которым социальные выплаты не назначаются. К ним добавились случаи, если у вас есть:

  • государственная помощь одиноким матерям
  • государственная социальная помощь малообеспеченным семьям

Таким образом, одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут претендовать на государственную помощь, если лица, входящие в состав их семьи, в течение года перед месяцем обращения за назначением помощи потратили сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 000 гривен. Например, совершили покупку:

  • земельного участка
  • квартиры (дома)
  • другого недвижимого имущества
  • транспортного средства (механизма)
  • ценных бумаг
  • других финансовых инструментов
  • виртуальных активов
  • строительных материалов
  • других товаров долгосрочного потребления

В Украине изменились требования для получения соцпомощи: рассчитывать могут не все

В Украине изменились требования для получения социальной помощи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Есть ли какие-то исключения

Выше перечисленные основания неполучения социальной помощи имеют ряд исключений. Среди них:

  • жилье, полученное или приобретенное за счет государственного или местного бюджета
  • покупка квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (другого дома), при условии, что они являлись единственным жилым помещением в собственности лица
  • медицинские, образовательные и ЖКХ услуг согласно социальной норме жилья и социальных нормативов ЖКХ обслуживания
  • покупка безналичной и/или наличной иностранной валюты и/или банковских металлов
  • платеж (платежи), вытекающий из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы)
  • получение объектов наследия и дарения
  • уплата средств как благотворительная деятельность
  • возвратная/безвозвратная финансовая помощь, ссуда

"Лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, что превышает 100 000 гривен, о чем говорится в декларации", - объясняют специалисты.

Ранее мы рассказывали, как украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь от ООН.

Читайте также, как военные могут получить бесплатную юридическую помощь.

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