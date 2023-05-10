В Украине изменились требования для получения соцпомощи: рассчитывать могут не все

В течение полномасштабной войны нуждающиеся украинцы продолжают получать социальную помощь. Однако сегодня требования к получению помощи изменились.

Об этом говорится на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook .

Что изменилось

Теперь расширен перечень оснований, по которым социальные выплаты не назначаются. К ним добавились случаи, если у вас есть:

государственная помощь одиноким матерям

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям

Таким образом, одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут претендовать на государственную помощь, если лица, входящие в состав их семьи, в течение года перед месяцем обращения за назначением помощи потратили сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 000 гривен. Например, совершили покупку:

земельного участка

квартиры (дома)

другого недвижимого имущества

транспортного средства (механизма)

ценных бумаг

других финансовых инструментов

виртуальных активов

строительных материалов

других товаров долгосрочного потребления

В Украине изменились требования для получения социальной помощи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Есть ли какие-то исключения

Выше перечисленные основания неполучения социальной помощи имеют ряд исключений. Среди них:

жилье, полученное или приобретенное за счет государственного или местного бюджета

покупка квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (другого дома), при условии, что они являлись единственным жилым помещением в собственности лица

медицинские, образовательные и ЖКХ услуг согласно социальной норме жилья и социальных нормативов ЖКХ обслуживания

покупка безналичной и/или наличной иностранной валюты и/или банковских металлов

платеж (платежи), вытекающий из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы)

получение объектов наследия и дарения

уплата средств как благотворительная деятельность

возвратная/безвозвратная финансовая помощь, ссуда

"Лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, что превышает 100 000 гривен, о чем говорится в декларации", - объясняют специалисты.