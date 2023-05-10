В Украине изменились требования для получения соцпомощи: рассчитывать могут не все
В течение полномасштабной войны нуждающиеся украинцы продолжают получать социальную помощь. Однако сегодня требования к получению помощи изменились.
Об этом говорится на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook.
Что изменилось
Теперь расширен перечень оснований, по которым социальные выплаты не назначаются. К ним добавились случаи, если у вас есть:
- государственная помощь одиноким матерям
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям
Таким образом, одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут претендовать на государственную помощь, если лица, входящие в состав их семьи, в течение года перед месяцем обращения за назначением помощи потратили сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 000 гривен. Например, совершили покупку:
- земельного участка
- квартиры (дома)
- другого недвижимого имущества
- транспортного средства (механизма)
- ценных бумаг
- других финансовых инструментов
- виртуальных активов
- строительных материалов
- других товаров долгосрочного потребления
В Украине изменились требования для получения социальной помощи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Есть ли какие-то исключения
Выше перечисленные основания неполучения социальной помощи имеют ряд исключений. Среди них:
- жилье, полученное или приобретенное за счет государственного или местного бюджета
- покупка квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (другого дома), при условии, что они являлись единственным жилым помещением в собственности лица
- медицинские, образовательные и ЖКХ услуг согласно социальной норме жилья и социальных нормативов ЖКХ обслуживания
- покупка безналичной и/или наличной иностранной валюты и/или банковских металлов
- платеж (платежи), вытекающий из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы)
- получение объектов наследия и дарения
- уплата средств как благотворительная деятельность
- возвратная/безвозвратная финансовая помощь, ссуда
"Лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, что превышает 100 000 гривен, о чем говорится в декларации", - объясняют специалисты.
Ранее мы рассказывали, как украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь от ООН.
Читайте также, как военные могут получить бесплатную юридическую помощь.