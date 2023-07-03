В Україні змінилися правила поховання пенсіонерів: яку допомогу може надати держава

В Україні змінилися правила видачі допомоги на поховання пенсіонерів. Розмір фінансової підтримки буде залежати від розміру пенсії, яку отримувала померла особа.
Про це йдеться в законопроекті "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Відтепер сума допомоги повинен дорівнювати двом розмірам щомісячної пенсії особи разом із надбавками, підвищеннями, додатковою пенсією, цільовою допомогою тощо.
Тобто якщо особа загалом отримувала 5 000 гривень, то на її поховання у випадку смерті буде виплачено 10 000 гривень.
Варто зазначити, що раніше був окремий аспект стосовно колишніх військових. Якщо померлий пенсіонер належав до війська, його родичам виплачували допомогу в розмірі трьох пенсій. Якщо родичі фінансово не могли організувати поховання, держава з цим допомагала.
У пояснювальній записці йдеться про те, що такі зміни необхідні для того, аби врегулювати державні видатки на поховання.
У тексті Закону йдеться про всіх осіб, які підпадають під такі закони:
Виплати здійснюються через джерела, які проводили виплату пенсій: Пенсійний фонд, органи соціального захисту чи органи місцевого самоврядування.
Якщо померла особа була застрахованою, потрібно звертатися безпосередньо до роботодавця, тому що саме він отримає цю допомогу від Пенсійного фонду.
Мешканця тимчасово окупованих територій чи ВПО можуть звертатися до будь-якого відділення ПФУ, тому що в них немає конкретної прив'язки до місця проживання чи реєстрації.
Раніше ми писали про те, що пенсіонерам, які працюють, підвищили суму додаткових виплат.
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