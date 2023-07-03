В Україні змінилися правила поховання пенсіонерів: яку допомогу може надати держава

Як тепер виплачуватимуть допомогу

Відтепер сума допомоги повинен дорівнювати двом розмірам щомісячної пенсії особи разом із надбавками, підвищеннями, додатковою пенсією, цільовою допомогою тощо.

Тобто якщо особа загалом отримувала 5 000 гривень, то на її поховання у випадку смерті буде виплачено 10 000 гривень.

Варто зазначити, що раніше був окремий аспект стосовно колишніх військових. Якщо померлий пенсіонер належав до війська, його родичам виплачували допомогу в розмірі трьох пенсій. Якщо родичі фінансово не могли організувати поховання, держава з цим допомагала.

У пояснювальній записці йдеться про те, що такі зміни необхідні для того, аби врегулювати державні видатки на поховання.

Хто може розраховувати на цю допомогу

У тексті Закону йдеться про всіх осіб, які підпадають під такі закони:

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

"Про Кабінет Міністрів України"

"Про державну службу"

"Про Національний банк України"

"Про дипломатичну службу"

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

"Про прокуратуру"

"Про статус народного депутата України"

"Про судову експертизу"

"Про наукову і науково-технічну діяльність"

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

До кого звертатися за отриманням допомоги

Виплати здійснюються через джерела, які проводили виплату пенсій: Пенсійний фонд, органи соціального захисту чи органи місцевого самоврядування.

Якщо померла особа була застрахованою, потрібно звертатися безпосередньо до роботодавця, тому що саме він отримає цю допомогу від Пенсійного фонду.

Мешканця тимчасово окупованих територій чи ВПО можуть звертатися до будь-якого відділення ПФУ, тому що в них немає конкретної прив'язки до місця проживання чи реєстрації.