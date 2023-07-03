В Украине изменились правила похорон пенсионеров: какую помощь может оказать государство

Как теперь будут выплачивать пособие

Теперь сумма пособия должна быть равна двум размерам ежемесячной пенсии лица вместе с надбавками, повышениями, дополнительной пенсией, целевой помощью и т. п.

То есть если человек в общей сложности получал 5 000 гривен, то на его похорон в случае смерти будет выплачено 10 000 гривен.

Следует отметить, что ранее был отдельный аспект касательно бывших военных. Если умерший пенсионер принадлежал к войску, его родственникам выплачивали пособие в размере трех пенсий. Если родственники финансово не могли организовать погребение, государство с этим помогало.

В объяснительной записке говорится, что такие изменения необходимы для того, чтобы урегулировать государственные расходы на захоронение.

Кто может рассчитывать на эту помощь

В тексте Закона говорится обо всех лицах, подпадающих под следующие законы:

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

"Про Кабінет Міністрів України"

"Про державну службу"

"Про Національний банк України"

"Про дипломатичну службу"

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

"Про прокуратуру"

"Про статус народного депутата України"

"Про судову експертизу"

"Про наукову і науково-технічну діяльність"

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

К кому обращаться за получением помощи

Выплаты проводятся через источники, которые производили выплату пенсий: Пенсионный фонд, органы социальной защиты или органы местного самоуправления.

Если умершее лицо было застраховано, нужно обращаться непосредственно к работодателю, потому что именно он получит эту помощь от Пенсионного фонда.

Жители временно оккупированных территорий или ВПЛ могут обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у них нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.