В Украине изменились правила похорон пенсионеров: какую помощь может оказать государство

В Украине изменились правила выдачи пособия на похороны пенсионеров. Размер финансовой поддержки будет зависеть от размера пенсии, получаемой умершим человеком.
Об этом говорится в законопроекте "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Теперь сумма пособия должна быть равна двум размерам ежемесячной пенсии лица вместе с надбавками, повышениями, дополнительной пенсией, целевой помощью и т. п.
То есть если человек в общей сложности получал 5 000 гривен, то на его похорон в случае смерти будет выплачено 10 000 гривен.
Следует отметить, что ранее был отдельный аспект касательно бывших военных. Если умерший пенсионер принадлежал к войску, его родственникам выплачивали пособие в размере трех пенсий. Если родственники финансово не могли организовать погребение, государство с этим помогало.
В объяснительной записке говорится, что такие изменения необходимы для того, чтобы урегулировать государственные расходы на захоронение.
В тексте Закона говорится обо всех лицах, подпадающих под следующие законы:
Выплаты проводятся через источники, которые производили выплату пенсий: Пенсионный фонд, органы социальной защиты или органы местного самоуправления.
Если умершее лицо было застраховано, нужно обращаться непосредственно к работодателю, потому что именно он получит эту помощь от Пенсионного фонда.
Жители временно оккупированных территорий или ВПЛ могут обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у них нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.
Ранее мы писали о том, что работающим пенсионерам повысили сумму дополнительных выплат.
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