В Україні змінились вартість популярних овочів та фруктів: що впало у ціні

Які ціни на овочі

Ціни на картоплю після незначного здорожчання все ж повернулись до старого рівня - 4-5 грн/кг. Аналогічна картина спостерігалася і під час продажу буряків, вони здешевшали з 7-9 грн/кг до 5-9 грн/кг.

Також зменшилась ціна на пекінську, брюссельську та савойську капусту. Молоду капусту зараз можна придбати за 27,67 грн/кг.

До того ж зросли ціни на кріп та петрушку. Кріп зараз вартує 35,95 грн за 100 г, а петрушка - 28,63 грн.

Вартість моркви та цибулі також помітно зросла. Зазначимо, що врожай таких овочів цього року найнижчий від 2015 року.

Зокрема, ціна на цибулю раніше була 20-25 грн/кг, а сьогодні її вартість становить 23-27 грн/кг.

Томати також зросли у ціні, зараз їх можна придбати за 40-70 грн/кг, а ось огірки через зростання пропозиції продовжують падати в ціни - 52-70 грн/кг. Ще тиждень тому ціни на огірки були на рівні 60-80 грн/кг.

Ціна на перець болгарський жовтий складає 137,93 грн/кг, а часник можна придбати за 111,92 грн/кг;

Що з цінами на фрукти

На ринку суттєво зросла пропозиція фрукті. Це своєю чергою викликало зниження цін на яблука, з 9-14 грн/кг до 8-13 грн/кг.

Також здешевшали груші, які коштували 15-40 грн/кг, а зараз їхня ціна коливається на рівні 10-30 грн/кг.

Лимони здорожчали від 50-65 грн/кг до 50-90 грн/кг. Банани тиждень тому були по 40-44 грн/кг, а наразі коштують 45-50 грн/кг.

Додамо, що всіма улюблені мандарини зараз можна придбати за 49,60 грн/кг.