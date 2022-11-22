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В Украине изменилась стоимость популярных овощей и фруктов: что упало в цене

Цены на овощи и фрукты в Украине изменились (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине за неделю значительно изменились цены на популярные овощи и фрукты. В частности, некоторые подешевели, другие наоборот выросли в цены.

Об этом сообщили на сайте EastFruit.

Какие цены на овощи

Цены на картофель после незначительного подорожания все же вернулись к старому уровню - 4-5 грн/кг. Аналогичная картина наблюдалась и при продаже свеклы, она подешевела с 7-9 грн/кг до 5-9 грн/кг.

Также снизилась цена на пекинскую, брюссельскую и савойскую капусту. Молодую капусту можно купить за 27,67 грн/кг.

К тому же, выросли цены на укроп и петрушку. Укроп сейчас стоит 35,95 грн за 100 г, а петрушка - 28,63 грн.

Стоимость моркови и лука тоже заметно выросла. Отметим, что урожай таких овощей в этом году самый низкий с 2015 года.

В частности, цена на лук раньше была 20-25 грн/кг, а сегодня его стоимость составляет 23-27 грн/кг.

Томаты также выросли в цене, сейчас их можно приобрести за 40-70 грн/кг, а вот огурцы из-за роста предложения продолжают падать в цены - 52-70 грн/кг. Еще неделю назад цены на огурцы были на уровне 60-80 грн/кг.

Цена на перец болгарский желтый составляет 137,93 грн/кг, чеснок можно приобрести за 111,92 грн/кг;

Что с ценами на фрукты

На рынке существенно возросло предложение фруктов. Это в свою очередь вызвало снижение цен на яблоки с 9-14 грн/кг до 8-13 грн/кг.

Также подешевели груши, которые стоили 15-40 грн/кг, а сейчас их цена колеблется на уровне 10-30 грн/кг.

Лимоны подорожали с 50-65 грн/кг до 50-90 грн/кг. Бананы неделю назад были по 40-44 грн/кг, а сейчас стоят 45-50 грн/кг.

Добавим, что всем любимые мандарины сейчас можно приобрести за 49,60 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что в Украине существенно выросла цена на соль.

Также мы писали, как поднялись цены на алкоголь и папиросы.

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