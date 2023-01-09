В Україні змінились ціни на молоко, сир та масло: скільки зараз доведеться заплатити

Які ціни на молочну продукцію

Станом на 9 січня, в мережах відомих супермаркетів кефір "Селянський" 2,5% коштує (за 950 мл):

Auchan - 36 грн;

Novus - 39,99 грн;

Metro - 37,39 грн;

Varus - 37,5 грн.

Молоко "Простоквашино" 1% в середньому подорожчало майже на 2 грн. У грудні-2022 його ціна складала 38,32 грн. Зараз магазини встановили таку вартість (за 900 мл):

Metro - 38,32 грн;

Novus - 41,99 грн.

Також на на 2,23 грн зросло й молоко "Яготинське" 2,6%. Його ціна з 36,74 грн виросла до 38,97 грн (за 900 мл):

Auchan - 37,6 грн;

Novus - 38,99 грн;

Metro - 36,98 грн;

Varus - 38,9 грн;

Megamarket - 42,4 грн.

Вершкове масло "Яготинське" 73% здорожчало з 67,16 грн/180 гр. до 67,70 грн:

Auchan - 68,5 грн;

Novus - 69,19 грн;

Metro - 65,41 грн.

Кисломолочний сир "Простоквашино" 9% знизився у ціні майже на 2 грн. Раніше його ціна була 65,17 грн/300 гр. Зараз у супермаркетах ціни такі: