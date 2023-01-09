В Україні змінились ціни на молоко, сир та масло: скільки зараз доведеться заплатити

В Україні змінились ціни на молочну продукцію. Зараз молоко в середньому коштує майже на 2 грн більше від середньомісячної вартості у грудні-2022.
Про це повідомляє "Мінфін".
Станом на 9 січня, в мережах відомих супермаркетів кефір "Селянський" 2,5% коштує (за 950 мл):
Молоко "Простоквашино" 1% в середньому подорожчало майже на 2 грн. У грудні-2022 його ціна складала 38,32 грн. Зараз магазини встановили таку вартість (за 900 мл):
Також на на 2,23 грн зросло й молоко "Яготинське" 2,6%. Його ціна з 36,74 грн виросла до 38,97 грн (за 900 мл):
Вершкове масло "Яготинське" 73% здорожчало з 67,16 грн/180 гр. до 67,70 грн:
Кисломолочний сир "Простоквашино" 9% знизився у ціні майже на 2 грн. Раніше його ціна була 65,17 грн/300 гр. Зараз у супермаркетах ціни такі:
Раніше ми повідомляли, який кефір краще ніколи не купувати і кому він суворо протипоказаний.
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