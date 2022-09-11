Как узнать, не разбавлено ли молоко: способы проверки в домашних условиях
Чтобы определить качество купленного молока и выяснить, не было ли оно разбавлено водой, есть несколько простых способов. Сделать это можно в домашних условиях при помощи простых средств, которые обычно есть под рукой.
Простыми лайфхаками поделились эксперты на сайте gelato.in.ua.
- Способ со спиртом
Для такого контроля качества совсем не обязательно использовать целый пакет или бутылку молока - можно отлить в емкость небольшое количество, около 50 грамм.
В него добавляем спирт по таким пропорциям: 2 части спирта на 1 часть молока. После этого нужно закрыть смесь в банке и тщательно мешать в течение 1 минуты.
Затем - резко выливаем на тарелку и наблюдаем: если молоко качественное, в течение нескольких секунд должны создаваться молочные сгустки. Чем больше молоко разбавлено водой, тем дольше продолжается этот процесс.
- Метод с водой
Берем стакан обычной теплой воды, и понемногу льет туда молоко. Опять же - для эксперимента его потребуется совсем не много.
Проверяем: чистое молоко всплывет на поверхности, а разбавленное - смешивается с водой.
- При помощи йода
Если в молоко добавить парочку капель йода, можно определить наличие в нем крахмала, который могут добавлять в напиток, чтобы тот казался внешне более густым.
Наблюдаем: если крахмал в молоке есть, то жидкость приобретет голубой оттенок. А если молоко стало желтым - все с напитком хорошо.
- Лакмус для молока
Есть еще такой способ проверки качества, более тщательный. Для этого потребуется лакмус-индикатор, который обычно продается в аптеках. Такую пропитанную лакмусом бумагу используют для определения реакции среды. А именно: в кислой среде лакмус становится красноватым, в щелочной - синеватым, а в нейтральной приобретает фиолетовый оттенок.
Для проверки молока нужно смочить индикатор в стакане с напитком и подождать пару минут. Если появился синий цвет, это указывает на наличие соды, если красный - кислая среда, что может свидетельствовать о добавлении кислот для отбеливания молока. Лучший результат будет тогда, когда цвет индикатора остался таким же.
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