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В Украине изменились цены на молоко, творог и масло: сколько сейчас придется заплатить

Сколько стоит молоко и творог в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине изменились цены на молочную продукцию. Сейчас молоко в среднем стоит почти на 2 грн больше среднемесячной стоимости в декабре-2022.

Об этом сообщает "Минфин".

Какие цены на молочную продукцию

По состоянию на 9 января, в сетях известных супермаркетов кефир "Селянский" 2,5% стоит (за 950 мл):

  • Auchan - 36 грн;
  • Novus - 39,99 грн;
  • Metro - 37,39 грн;
  • Varus - 37,5 грн.

Молоко "Простоквашино" 1% в среднем подорожало почти на 2 грн. В декабре 2022 года его цена составляла 38,32 грн. Сейчас магазины установили следующую стоимость (за 900 мл):

  • Metro - 38,32 грн;
  • Novus - 41,99 грн.

Также на 2,23 грн выросло и молоко "Яготинское" 2,6%. Его цена с 36,74 грн выросла до 38,97 грн (за 900 мл):

  • Auchan - 37,6 грн;
  • Novus - 38,99 грн;
  • Metro - 36,98 грн;
  • Varus - 38,9 грн;
  • Megamarket - 42,4 грн.

Сливочное масло "Яготинское" 73% подорожало с 67,16 грн/180 гр. до 67,70 грн:

  • Auchan - 68,5 грн;
  • Novus - 69,19 грн;
  • Metro - 65,41 грн.

Кисломолочный творог "Простоквашино" 9% снизился в цене почти на 2 грн. Раньше его цена была 65,17 грн/300 гр. Сейчас в супермаркетах цены таковы:

  • Metro - 63,45 грн;
  • Auchan - 62,3 грн;
  • Varus - 63,6 грн.

Ранее мы сообщали, какой кефир лучше никогда не покупать и кому он строго противопоказан.

Также мы писали, как узнать в домашних условиях, не разбавленное ли молоко.

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