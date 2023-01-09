В Украине изменились цены на молоко, творог и масло: сколько сейчас придется заплатить

В Украине изменились цены на молочную продукцию. Сейчас молоко в среднем стоит почти на 2 грн больше среднемесячной стоимости в декабре-2022.
Об этом сообщает "Минфин".
По состоянию на 9 января, в сетях известных супермаркетов кефир "Селянский" 2,5% стоит (за 950 мл):
Молоко "Простоквашино" 1% в среднем подорожало почти на 2 грн. В декабре 2022 года его цена составляла 38,32 грн. Сейчас магазины установили следующую стоимость (за 900 мл):
Также на 2,23 грн выросло и молоко "Яготинское" 2,6%. Его цена с 36,74 грн выросла до 38,97 грн (за 900 мл):
Сливочное масло "Яготинское" 73% подорожало с 67,16 грн/180 гр. до 67,70 грн:
Кисломолочный творог "Простоквашино" 9% снизился в цене почти на 2 грн. Раньше его цена была 65,17 грн/300 гр. Сейчас в супермаркетах цены таковы:
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