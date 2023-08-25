Штраф за фари. У якому випадку водії можуть "попасти" на гроші

Деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби ксенонові чи галогенні фари, щоб модернізувати авто. Але це заборонено законодавством і карається штрафом.

Про те, скільки доведеться заплатити за такі порушення, читайте у матеріалі нижче.

Чому не можна використовувати ксенонові та галогенні фари

Найбільшою мотивацією для водіїв є те, що такі світлодіодні, ксенонові або ж галогенні фари дають кращу видимість на дорогах вночі. Але саме через це їх і не можна використовувати, бо створюючи надто яскраве світло, вони здатні засліпити інших учасників дорожнього руху і цим спричинити аварійну ситуацію.

Використання таких фар є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено покарання у розмірі 510 грн.

Але разом із цим, за керування автомобілем, який переобладнаний з порушеннями відповідних правил, норм та стандартів можна заплатити ще й додатковий штраф у розмірі 340 грн. Це передбачено частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

У випадку повторного порушення протягом року, водію "світить" серйозніше покарання - його можуть залишити без прав на термін від 3-х до 6 місяців.

Наголосимо, що транспортний засіб має бути обладнаний лише тими фарами, які передбачені заводом-виробником.

Коли можна отримати штраф за аварійку

Нагадаємо, що за аварійку також можна отримати штраф, якщо її використовувати у неналежних випадках. За це порушення доведеться заплатити 425 грн. А якщо з цієї причини станеться аварія, то водію випишуть штраф у розмірі 680 грн і навіть можуть забрати посвідчення на 6-12 місяців.

У яких випадках можна вмикати аварійку:

під час руху авто з технічними несправностями

під час буксирування авто

на місці ДТП

при вимушеній зупинці

якщо інший водій засліплює вас світлом фар і вам треба подати йому сигнал

коли авто зупинилось на вимогу патруля

коли водій дякує іншому учаснику руху або перепрошує його

У всіх інших випадках використання аварійки може каратись штрафом.

Також нагадаємо, що з 1 жовтня по 1 травня за містом на авто мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар. За це порушення загрожує штраф від 425 до 510 грн.