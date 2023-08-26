В Украине изменились правила техосмотра авто: что нового
В Украине с 25 августа ввели Е-протокол для обязательного технического контроля. Он предполагает видеофиксацию процесса проверки авто.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Что изменилось в правилах техосмотра
"Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, проводящими его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация", - говорится в сообщении.
Видеосъемка всего процесса проверки авто сделает невозможным фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.
Также отмечается, что нововведение заработает через полгода после того, как отменят или прекратят военное положение.
Протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим, что техническое состояние авто соответствует нормам безопасности.
"Благодаря е-протоколу процесс получения документов становится более удобным и эффективным", - отмечают в ведомстве.
Пункты технического контроля будут хранить все документы, фото и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола. Он будет считаться недействительным, если будет содержать неполную информацию.
Что предполагает обязательный технический контроль авто
Легковые автомобили должны пройти техосмотр не позднее чем через 4 года после даты первой регистрации, а дальше - каждые 2 года. Если этот транспорт используется для коммерческих перевозок - тогда его нужно проверять ежегодно.
Техосмотр предполагает проверку:
- системы тормозного и рулевого управления
- внешних световых приборов
- пневматических шин и колес
- светопропускание стекла
- газобаллонного оборудования (при наличии)
- других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды
Также сверяют идентификационные номера и номерные знаки автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.
Сколько стоит техосмотр
- легковые автомобили - от 1 120 грн
- автобусы, массой свыше 5 т - от 1 340 грн
- грузовые машины, массой свыше 12 т - от 1 440 грн
- прицепы - от 1 120 грн
- прицепы, массой свыше 10 т - до 1 320 грн
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