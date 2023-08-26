В Украине изменились правила техосмотра авто: что нового

В Украине с 25 августа ввели Е-протокол для обязательного технического контроля. Он предполагает видеофиксацию процесса проверки авто.

Что изменилось в правилах техосмотра

"Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, проводящими его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация", - говорится в сообщении.

Видеосъемка всего процесса проверки авто сделает невозможным фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.

Также отмечается, что нововведение заработает через полгода после того, как отменят или прекратят военное положение.

Протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим, что техническое состояние авто соответствует нормам безопасности.

"Благодаря е-протоколу процесс получения документов становится более удобным и эффективным", - отмечают в ведомстве.

Пункты технического контроля будут хранить все документы, фото и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола. Он будет считаться недействительным, если будет содержать неполную информацию.

Что предполагает обязательный технический контроль авто

Легковые автомобили должны пройти техосмотр не позднее чем через 4 года после даты первой регистрации, а дальше - каждые 2 года. Если этот транспорт используется для коммерческих перевозок - тогда его нужно проверять ежегодно.

Техосмотр предполагает проверку:

системы тормозного и рулевого управления

внешних световых приборов

пневматических шин и колес

светопропускание стекла

газобаллонного оборудования (при наличии)

других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды

Также сверяют идентификационные номера и номерные знаки автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.

Сколько стоит техосмотр