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В Україні спростили процедуру оформлення відпусток і звільнення військових: що нового

Понеділок 28 серпня 2023 10:49
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В Україні спростили процедуру оформлення відпусток і звільнення військових: що нового Що зміниться для військових (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. Це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових.

Усе, що треба знати про нововведення, читайте у матеріалі нижче.

Що треба знати про онлайн документацію

Раніше усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді. Це ускладнювало та затягувало процеси.

"Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - написала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в каналі Telegram.

Які документи подаватимуться онлайн під час ВЛК:

  • іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я
  • постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки
  • довідки про обставини травмувань військових
  • виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого
  • рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я
  • витяги з наказів військової частини

Як військовим отримати відпустку

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.

Яка процедура отримання відпустки:

  • військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру
  • командир передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч
  • командир приймає рішення щодо надання відпустки

По прибутті до місця проведення відпустки військовослужбовець має наступного дня стати на облік у найближчому ТЦК та СП, а за день перед вибуттям до місця служби - знятися з обліку.

Раніше ми розповідали про те, чи законно, коли змушують пройти ВЛК чоловіка, який має відстрочку від мобілізації.

Читайте також про те, за яких умов студенти можуть втратити право на відстрочку.

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