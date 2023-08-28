В Украине упростили процедуру оформления отпусков и увольнения военных: что нового

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Что нужно знать об онлайн документации

Ранее все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде. Это усложняло и затягивало процессы.

"Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения обзора и реализации решений ВВК", - написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в канале Telegram.

Какие документы будут подаваться онлайн во время ВВК:

именные списки находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения военнослужащих

постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справке

справки об обстоятельствах травм военных

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья

выдержки из приказов воинской части

Как военным получить отпуск

Во время действия военного положения военнослужащим предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Какая процедура получения отпуска:

военнослужащий представляет рапорт непосредственному командиру

командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч

командир принимает решение о предоставлении отпуска

По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащий должен на следующий день встать на учет в ближайшем ТЦК и СП, а за день перед выбытием на место службы - сняться с учета.