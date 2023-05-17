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В Україні зменшилася вартість популярного овоча: які ціни у супермаркетах

Ціни на капусту в Україні знизились (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виробники відвантажують ранню капусту по 45-56 грн/кг. А це в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому знизилась ціна

Експерти кажуть, що зниження цін у цьому сегменті цілком закономірним явищем, адже до продажу вже долучилися практично всі південні регіони країни, також постачання ранньої капусти регулярно здійснюються із Закарпаття.

За даними фахівців, зараз пропозиція ранньої капусти на ринку країни стрімко зростає, що, попри досить високий попит, і змушує фермерів знижувати ціни на свою продукцію.

Також в аналогічний період минулого року ранню капусту українські виробники продавали в середньому на 22% дешевше, ніж зараз. Це пов’язують з більш сприятливими погодними умовами минулої весни.

Які ціни у супермаркетах

Станом на 17 травня, вартість молодої капусти в українському супермаркеті "Metro" становить 64,90 грн/кг.

Ціна на молоду капусту у "Metro" (скриншот)

У супермаркеті "Novus" таку капусту продають за 66,99 грн/кг.

Ціна на молоду капусту у "Novus" (скриншот)

Найбільша ціна спостерігається у супермаркеті "Aushan". Ціна молодої капусти становить 73,20 грн/кг.

Ціна на молоду капусту в "Aushan" (скриншот)

Раніше експерти розповідали, чи знизяться ціни на яйця.

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