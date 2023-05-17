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В Украине снизилась стоимость популярного овоща: какие цены в супермаркетах

Цены на капусту в Украине снизились (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине производители отгружают раннюю капусту по 45-56 грн/кг. А это в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Почему снизилась цена

Эксперты говорят, что снижение цен в этом сегменте вполне закономерно, ведь к продаже уже присоединились практически все южные регионы страны, также поставки ранней капусты регулярно осуществляются из Закарпатья.

По данным специалистов, сейчас предложение ранней капусты на рынке страны стремительно растет, что, несмотря на достаточно высокий спрос, заставляет фермеров снижать цены на свою продукцию.

Также в аналогичный период в прошлом году раннюю капусту украинские производители продавали в среднем на 22% дешевле, чем сейчас. Это связывают с более благоприятными погодными условиями прошлой весной.

Какие цены в супермаркетах

По состоянию на 17 мая, стоимость молодой капусты в украинском супермаркете "Metro" составляет 64,90 грн/кг.

Цена на молодую капусту в "Metro" (скриншот)

В супермаркете "Novus" такую капусту продают за 66,99 грн/кг.

Цена на молодую капусту у "Novus" (скриншот)

Самая большая цена наблюдается в супермаркете "Aushan". Цена молодой капусты составляет 73,20 грн/кг.

Цена на молодую капусту в "Aushan" (скриншот)

Ранее эксперты рассказывали, снизятся ли цены на яйца.

Также мы писали, как экономить на продуктах, если у вас большая семья.

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