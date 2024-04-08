В Україні злетіли вгору ціни на популярний овоч: вартість зросла на 50%

Ціна імпортних помідорів в Україні на цьому тижні підвищилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому дорожчають тепличні помідори

Головною причиною зростання цін є недостатнє постачання помідорів на ринку. Також зростанню цін на ці овочі сприяє підвищення цін на них безпосередньо в Туреччині через збільшення поставок до країн Євросоюзу.

Отже, на українському ринку ціни на імпортні помідори зросли в середньому на 11% з початку минулого тижня і зараз оптові ціни на цю продукцію становлять 84-100 гривень за кілограм ($2,15-2,56 за кілограм).

Гравці ринку пояснюють тенденцію підвищення цін на тепличні помідори в Україні збільшеним попитом на цю продукцію при недостатньому постачанні імпортного товару. Наразі на українському ринку переважає турецька продукція, оскільки місцеві тепличні господарства ще не розпочали збирати свої урожаї.

Важливо відзначити, що ціни на тепличні помідори в Україні наразі в середньому на 50% вищі, ніж у той же період минулого року.

Однак продавці сподіваються, що у другій половині поточного місяця підвищення цін у цьому сегменті припиниться, оскільки більшість українських тепличних господарств вже вийдуть на ринок з новим урожаєм помідорів.

Скільки зараз коштують помідори

Наразі найдешевша ціна на тепличні помідори 79.90 гривень спостерігається у мережі супермаркетів Фора.