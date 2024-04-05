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В Україні подешевшав популярний тепличний овоч: ціна за тиждень обвалилася на 32%

П'ятниця 05 квітня 2024 10:20
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В Україні подешевшав популярний тепличний овоч: ціна за тиждень обвалилася на 32% Фото: В Україні подешевшали огірки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На цьому тижні в Україні спостерігається різке зниження цін на тепличні огірки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни на огірки падають

Тепла погода, що встановилася практично на всій території країни ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих тепличних овочів. Через різке зростання пропозиції продукції на внутрішньому ринку українські виробники змушені так само стрімко знижувати відпускні ціни.

У підсумку, на сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірки по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг), що в середньому на 32% дешевше, ніж тижнем раніше.

Знижувальну цінову динаміку в даному сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють недостатнім попитом з боку покупців. При цьому пропозиція огірків на ринку продовжує стрімко зростати.

Вибірки в місцевих тепличних комбінатах поточного тижня помітно зросли завдяки теплій і сонячній погоді. Також стабільними залишаються поставки й дешевшої імпортної продукції з Румунії, середні ціни на яку на українському ринку, як правило, не перевищують 60 грн/кг ($1,54/кг).

При цьому варто зазначити, що наразі ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 40% нижчі, ніж на початку квітня 2023 року.

Скільки коштують огірки в супермаркетах

Так, найнижча ціна на тепличні огірки фіксується в супермаркеті АТБ - 78.95 гривень за кілограм овоча.

В Україні подешевшав популярний тепличний овоч: ціна за тиждень обвалилася на 32%Ціни на огірки в українських супермаркетах (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні подешевшав популярний "зимовий" овоч.

Також ми писали, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч.

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