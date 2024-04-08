В Украине взлетели цены на популярный овощ: стоимость выросла на 50%

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему дорожают тепличные помидоры

Главной причиной роста цен является недостаток поставок помидоров на рынке. Также росту цен на эти овощи способствует повышение цен на них непосредственно в Турции из-за увеличения поставок в страны Евросоюза.

Следовательно, на украинском рынке цены на импортные помидоры выросли в среднем на 11% с начала прошлой недели и сейчас оптовые цены на эту продукцию составляют 84-100 гривен за килограмм ($2,15-2,56 за килограмм).

Игроки рынка объясняют тенденцию повышения цен на тепличные помидоры в Украине возросшим спросом на эту продукцию при недостаточной поставке импортного товара. Пока на украинском рынке преобладает турецкая продукция, поскольку местные тепличные хозяйства еще не начали собирать свои урожаи.

Важно отметить, что цены на тепличные помидоры в Украине в среднем на 50% выше, чем в тот же период прошлого года.

Однако продавцы надеются, что во второй половине этого месяца повышение цен в этом сегменте прекратится, поскольку большинство украинских тепличных хозяйств уже выйдут на рынок с новым урожаем помидоров.

Сколько сейчас стоят помидоры

Самая дешевая цена на тепличные помидоры 79.90 гривен наблюдается в сети супермаркетов Фора.