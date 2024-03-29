В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: ціна на 75% нижча, ніж торік

Протягом цього тижня, який розпочався з 25 березня, в Україні спостерігається зниження цін на моркву.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому падає ціна на моркву

Місцеві господарства продають свою продукцію за 6-10 гривень за кілограм ($0,15-0,25 за кілограм), що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що на ринку помітно зросла кількість товару від місцевих господарств, що призвело до загального зниження попиту та негативно вплинуло на темпи продажу.

Господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно реалізовують свої залишки. Проте залишається значна кількість некондиційних коренеплодів, що також тисне на ціни на якісну продукцію.

Скільки зараз коштує морква

Наразі найдешевша пропозиція на моркву спостерігається в супермаркеті Varus, там вона коштує 9 гривень за кілограм.

Ціни на моркву в Україні (Скриншот)