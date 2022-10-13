В Україні збільшили штрафи для водіїв: що змінилося

До Кодексу України про адміністративні порушення було додано окрему статтю 121-3 про порушення вимог законодавства щодо використання

номерних знаків транспортних засобів. Тепер у законопроекті №7365, ухваленому Радою, вказується суворіша адміністративна відповідальність за маніпуляції з ними.

Про які порушення йдеться:

за їзду на авто без номерного знаку,

їзду з чужими номерними знаками,

якщо номерний знак встановлений неправильно або під кутом, закритий, перевернутий, покритий брудом, не підсвічений, за використання 3D номерних знаків, якщо вони покриті світловідбиваючими плівками та лаками, прозорими наклейками, що закривають один або кілька символів.

Які штрафи

Вищезазначені порушення загрожують водіям штрафами у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто порушнику доведеться заплатити 850 гривень.

Покарання за використання спецномерів

Також, згідно із ч. 2 ст. 121-3 КУпАП, встановлено адмінвідповідальність за неправомірне використання номерів:

Збройних сил України,

Національної гвардії,

поліції,

прикордонників,

ДСНС,

та інших силових структур.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту закону, під час воєнного стану та російської повномасштабної війни на дорогах країни українці намагаються надавати максимальну перевагу такому транспорту, чим і користуються окремі недобросовісні водії.

Тепер за такі вчинки порушника оштрафують на 1700 гривень, а якщо водія буде спіймано за це повторно, то сума збільшується вже до 3400 гривень, причому з позбавленням прав водія на строк від 3 місяців до пів року.