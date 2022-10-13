В Україні збільшили штрафи для водіїв: що змінилося

В Україні посилили покарання за маніпуляцію із номерними знаками на автомобілях. Народні депутати ухвалили відповідний законопроект, і тепер документ надіслано на підпис президенту.
Яка відповідальність тепер чекає на водіїв-порушників і за що саме - читайте в матеріалі нижче.
До Кодексу України про адміністративні порушення було додано окрему статтю 121-3 про порушення вимог законодавства щодо використання
номерних знаків транспортних засобів. Тепер у законопроекті №7365, ухваленому Радою, вказується суворіша адміністративна відповідальність за маніпуляції з ними.
Вищезазначені порушення загрожують водіям штрафами у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Тобто порушнику доведеться заплатити 850 гривень.
Також, згідно із ч. 2 ст. 121-3 КУпАП, встановлено адмінвідповідальність за неправомірне використання номерів:
Як йдеться у пояснювальній записці до проекту закону, під час воєнного стану та російської повномасштабної війни на дорогах країни українці намагаються надавати максимальну перевагу такому транспорту, чим і користуються окремі недобросовісні водії.
Тепер за такі вчинки порушника оштрафують на 1700 гривень, а якщо водія буде спіймано за це повторно, то сума збільшується вже до 3400 гривень, причому з позбавленням прав водія на строк від 3 місяців до пів року.
Нагадаємо, що в "Дію" вже повернулися штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Раніше ми також писали, коли водіям слід замінити гуму з літньої на зимову та що при "перевзуванні" потрібно врахувати.