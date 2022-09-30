Заміна гуми з літньої на зимову: коли "перевзуватися" і що потрібно врахувати

Сезонна заміна шин - традиційна й обов'язкова процедура для українських автомобілістів. Як зрозуміти, що вже настав час вибирати новий комплект зимової гуми, які її види існують та де її можна придбати?

Як зрозуміти, що настав час оновити зимову гуму

Часто буває, що, купуючи машину з пробігом, новий власник отримує комплект зимової чи всесезонної гуми, на якій авто можна експлуатувати в холодну пору року. Ще частіше автомобілісти купують шини на вже наявний автомобіль, вибираючи їх за розміром.

"У будь-якому разі рекомендую перед зимою перевірити шини на наявність прихованих ушкоджень (неакуратно відремонтовані проколи й порізи, пошкодження корду та ін.)", - радить експерт.

Частину пошкоджень можна побачити під час зовнішнього огляду, але для повного огляду шини необхідно зняти її з дисків. Окрім того, перед встановленням коліс на машину варто їх відбалансувати. За наявності серйозних ушкоджень потрібно проконсультуватися з працівниками шиномонтажу щодо доцільності ремонту.

Навіть знайомий вам комплект після "перевзуття" перед відправленням на сезонне зберігання рекомендується оглянути на наявність застряглих предметів (цвяхи, шурупи тощо) і порізів, оскільки пошкоджені шини можуть почати пропускати повітря лише з часом.

Правила заміни гуми

Головним критерієм щодо заміни автомобільних шин на нові є їхній залишковий ресурс, або глибина протектора.

Відповідно до ПДР України, заборонено експлуатувати колеса із глибиною протектора менш ніж 1,6 мм.

На покришках цей граничний ресурс позначають особливим індикатором у вигляді напливу всередині протектора. Деякі виробники шин також маркують залишкову висоту протектора в міліметрах.

Багато брендів радять міняти зимову гуму раніше - коли протектор стерся до 4 мм. Далі істотно підвищується ризик виникнення аквапланування та сплешпленінгу - втрати контакту авто з мокрою та засніженою дорогою відповідно.

Фото: Взимку треба обов'язково "перевзутися" (freppik)

Шини мають термін придатності

Дата випуску вказується на боковині колеса. З часом гума стає менш еластичною, забезпечує гірше зчеплення з дорогою, тріскається, тож її експлуатація стає небезпечною.

Виробники покришок зазначають, що колеса здатні демонструвати заявлені характеристики через 4–5 років після виробництва.

Під час пошуку шин онлайн варто попросити продавця надати фото з датою виготовлення коліс. Вона зазвичай маркується номером тижня та роком. Так, маркування "4020" означає, що колесо зроблене у сороковий тиждень 2020 року.

Коли варто міняти гуму на зимову

Існує загальноприйняте правило: потрібно міняти літню гуму на зимову, коли середньодобова температура на вулиці опускається нижче +7 °C. Проте також важливо враховувати індивідуальні умови експлуатації кожної машини та регіональні особливості.

Якщо автомобіліст регулярно їздить на машині рано-вранці, пізно ввечері та вночі, то "перевзуватися" потрібно раніше. Наприкінці вересня - на початку жовтня вдень температура підвищується до 20–25 °C, але вночі може опускатися до 0…+5 градусів, і через низькі температури літня гума працюватиме не так ефективно, як зимова.

Відповідно, якщо ви експлуатуєте авто переважно вдень, то момент "перевзування" можна трохи відкласти.

Регіональні особливості користування авто в різні сезони

Наприклад, у Карпатах або в північних областях перші заморозки та загалом осіннє похолодання починаються раніше, тому й до сезонної заміни гуми готуватися потрібно заздалегідь.

Якщо ж ідеться про великі міста, центральні та південні регіони, то цей процес може зміщуватися на тиждень-два ближче до зими.

Цікаво, що в деяких договорах КАСКО може бути прописана обов’язкова дата, після якої застрахований автомобіль має бути "взутий" у зимову гуму, часто йдеться про 15 жовтня. А якщо цього не зроблено, то виплати можуть оскаржуватися.

Особливості вибору зимових шин

Існує три типи гуми, на якій можна експлуатувати автомобіль узимку:

всесезонні,

зимові нешиповані (їх іще називають фрикційні),

шиповані зимові шини.

Цікаво, що зачасту вживані шини можуть продаватись разом з дисками, що у майбутньому дозволить зекономити: можна не звертатися в шиномонтаж, аби "перевзути" авто, а зробити це самостійно.

Всесезонні покришки і за малюнком протектора, і за складом гумової суміші є "гібридом" літніх та зимових шин. Вони часто із заводу встановлюються на кросовери й компактні комерційні автомобілі.

В умовах континентальної зими, яка зазвичай спостерігається в Україні, експлуатація авто на "всесезонці" можлива тільки в містах, де дороги очищені від снігу й посипані, а ймовірність опинитися на слизькій або засніженій ділянці траси знижується до мінімуму.

"Я б не рекомендував тривалий час експлуатувати авто взимку на всесезонній гумі, по можливості необхідно замінити її на один із видів зимових шин", - зазначив спеціаліст.

Шиповані зимові шини характеризуються наявністю в конструкції металевих або пластикових елементів - шипів, які мають поліпшити зчеплення зі слизькою дорогою.

Якщо порівняти з фрикційними, шиповані шини краще поводяться на засніженій дорозі, льоду та за наявності крижаної кірки. Проте вони вирізняються шумністю і гіршими показниками гальмування на сухому та мокрому асфальті.

Деякі автомобільні експерти зазначають, що шиповані шини - ідеальний варіант коліс на зиму: достатньо один раз за сезон потрапити на замерзлу дорогу, щоб оцінити їхні переваги.

Шипи також можуть трохи збільшувати витрату палива й не люблять активної їзди - від пробуксовувань та різкого гальмування вони можуть випадати. Шипи також можуть "губитися" у теплу пору року.

Шиповані шини рекомендують автомобілістам, які взимку часто їздять трасами й населеними пунктами, де не прибирають сніг та не борються з ожеледицею в холодну пору року.

Фрикційні покришки, або "липучки", вважаються оптимальним варіантом для української зими і на ринку їх пропонують найбільше.

Моделі європейських та японських брендів вирізняються низьким опором коченню (і не підвищують "апетит" авто), демонструють найкраще з трьох типів зчеплення із сухим і мокрим асфальтом, а також впевнено справляються з пухким та укоченим снігом. Тільки на льоду та крижаній кірці вони поступаються шипованим шинам.

Фрикційні покришки вибирають найчастіше і автомобілісти - вони менш шумні й дешевші, ніж "шипи", та менш вимогливі до умов експлуатації.

"Рекомендую зупинитися на цьому типі коліс, якщо ви переважно експлуатуєте авто в місті, а якщо й виїжджаєте взимку за місто, то обирайте великі траси, за якими ретельно стежать дорожні служби", - резюмував Андрій Коцина.