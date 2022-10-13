В Украине увеличили штрафы для водителей: что изменилось

В Кодекс Украины об административных нарушениях была добавлена ​​отдельная статья 121-3 о нарушениях требований законодательства об использовании

номерных знаков транспортных средств. Теперь в законопроекте №7365, принятом Радой, указывается более суровая административная ответственность за манипуляции с ними.

О каких нарушениях идет речь:

за езду на авто без номерного знака,

езду с чужими номерными знаками,

если номерной знак установлен неправильно или под углом, закрыт, перевернут, покрыт грязью, не подсвечен, за использование 3D номерных знаков, если они покрыты светоотражающими пленками и лаками, прозрачными наклейками, закрывающими один или несколько символов.

Какие штрафы

Вышеуказанные нарушения грозят водителям штрафами в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

То есть нарушителю придется заплатить 850 гривен.

Наказание за использование спецномеров

Также, согласно ч.2 ст. 121-3 КУоАП, установлена админответственность за неправомерное использование номеров:

Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии,

полиции,

пограничников,

ГСЧС,

и иных силовых структур.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, во время военного положения и российской полномасштабной войны на дорогах страны украинцы пытаются предоставлять максимальное преимущество такому транспорту, чем и пользуются отдельные недобросовестные водители.

Теперь за такие поступки нарушителя оштрафуют на 1700 гривен, а если водитель будет пойман за это повторно, то сумма увеличивается уже до 3400 гривен, причем с лишением водительских прав на срок от 3 месяцев до полугода.