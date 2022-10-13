В Украине увеличили штрафы для водителей: что изменилось

В Украине ужесточили наказание за манипуляцию с номерными знаками на автомобилях. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект, и теперь документ отправлен на подпись президенту.
Какая ответственность теперь ждет водителей-нарушителей и за что именно - читайте в материале ниже.
В Кодекс Украины об административных нарушениях была добавлена отдельная статья 121-3 о нарушениях требований законодательства об использовании
номерных знаков транспортных средств. Теперь в законопроекте №7365, принятом Радой, указывается более суровая административная ответственность за манипуляции с ними.
Вышеуказанные нарушения грозят водителям штрафами в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
То есть нарушителю придется заплатить 850 гривен.
Также, согласно ч.2 ст. 121-3 КУоАП, установлена админответственность за неправомерное использование номеров:
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, во время военного положения и российской полномасштабной войны на дорогах страны украинцы пытаются предоставлять максимальное преимущество такому транспорту, чем и пользуются отдельные недобросовестные водители.
Теперь за такие поступки нарушителя оштрафуют на 1700 гривен, а если водитель будет пойман за это повторно, то сумма увеличивается уже до 3400 гривен, причем с лишением водительских прав на срок от 3 месяцев до полугода.
Напомним, что в "Дію" уже вернулись штрафы за нарушение правил дорожного движения.
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