В "Дію" повернулися штрафи за порушення ПДР

У застосунку "Дія" знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити через телефон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Він зазначив, що у "Дії" знову з'явилися сповіщення про автофіксацію порушень на дорозі і штрафи за них.

Раніше ця послуга була недоступна з міркувань безпеки.

"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.

Для підтвердження міністр додав власне фото з "Дії" та показав свої штрафи.

"Я завжди тестую послуги, які ми запускаємо. І тут побачив свої перші в житті штрафи-автофікасаціі за ПДР", - додав він.