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В "Дію" повернулися штрафи за порушення ПДР

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 12:19
В "Дію" повернулися штрафи за порушення ПДР Фото: у "Дії" знову можна сплатити штрафи автофіксації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У застосунку "Дія" знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити через телефон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Він зазначив, що у "Дії" знову з'явилися сповіщення про автофіксацію порушень на дорозі і штрафи за них.

Раніше ця послуга була недоступна з міркувань безпеки.

"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.

Для підтвердження міністр додав власне фото з "Дії" та показав свої штрафи.

"Я завжди тестую послуги, які ми запускаємо. І тут побачив свої перші в житті штрафи-автофікасаціі за ПДР", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" з'явилися нові документи та послуги, а саме: пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також послуга шерингу авто.

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Дия ПДР Михайло Федоров
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