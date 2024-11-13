В Україні запустили курси для чоловіків, які хочуть перетнути кордон. Але є нюанс

У мережі з'явилося оголошення для чоловіків про набір на нові цікаві курси від бригади "Магура", яке одразу викликало реакцію суспільства.

"Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину", - говориться у тексті оголошення.

Також військові пропонують заповнити заявку на сайті - задля досягнення ідеального результату і запевняють, що інструктори 46 бригади "Магура" поділяться потужним досвідом.

Курси для чоловіків, які хочуть перетнути кордон:

Маскування

Пересування малими групами

Топографія

Тактична медицина

Курси для чоловіків від бригади "Магура" (фото: facebook.com/47 окрема механізована бригада "Магура")

Оголошення про набір на новий курс для чоловіків викликало чимало реакцій в інтернеті. Варто зазначити, що хлопців з бригади "Магура" назвали не тільки богами війни, а й богами маркетингу.

Правильний рекрутинг

Нижню частину Дніпра можна тимчасово перейменувати в Тису. Задля реалістичності тренувань! Оскол теж в Тису.

Треба ще додати вміння користуватися зброєю.

Це гарно. Рекламу рекрутингу необхідно розвивати!

Перфектний рекрутинг!

Геніально. Шана 47 бригаді

О! Гарні курси. Перешлю друзям!

779 репостів? Гарна робота!

Шедевр!

Вогонь!

Ви круті! Класна ідея!

Варто додати, що на момент написання новини в оригінального посту було вже майже тисяча перепостів.