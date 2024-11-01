Верстатник, тракторист, водій. Які "чоловічі" професії опановують жінки в Україні

Повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці та суттєво змінила його. Жінки все частіше опановують традиційно "чоловічі" професії у промисловості, транспорті, аграрній сфері.

Більше про те, в яких професіях жінки замінюють чоловіків та де можна пройти перекваліфікацію, РБК-Україна розповіли в Державній службі зайнятості.

Зміст:

Чи побільшало вакансій для жінок у "чоловічих" професіях

В Україні на законодавчому рівні закріплено рівність трудових прав для обох статей.

Держава гарантує захист від дискримінації у сфері зайнятості, зокрема щодо віку чи статті претендента на робоче місце. За порушення встановлених правил передбачена відповідальність.

Саме з цієї причини в оголошеннях про вакансії, які подають роботодавці до служби зайнятості, забороняється пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі.

Водночас під час повномасштабної війни ринок праці постав перед проблемою нестачі кадрів.

Як зазначили в Державній службі зайнятості (ДСЗ) у відповідь на запит РБК-Україна, внаслідок дефіциту робочої сили, зокрема, у зв’язку із призовом чоловіків на військову службу, виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, які є традиційно затребуваними серед чоловіків (будівельники, зварники, слюсарі, електромонтери, водії тощо).

Стереотипи зникають? Які нетипові професії обирають українки

За поточної ситуації з дефіцитом кадрів змінюються стереотипи про так звані "чоловічі" професії, які зараз почали освоювати жінки.

Фото: жінки частіше обирають роботу у промисловості (Getty Images)

У ДСЗ навели дані, згідно з якими від початку 2024 року (до 22 жовтня) було працевлаштовано:

254 жінки – за професією верстатник деревообробних верстатів;

185 жінок – машиніст насосних установок;

86 жінок – машиніст крана;

86 жінок – слюсар з механоскладальних робіт;

75 жінок – водій;

63 жінки – вантажник;

63 жінки – електромонтер;

53 жінки – оператор верстатів з програмним керуванням;

44 жінки – гірник;

34 жінки – машиніст підземних установок;

22 жінки – машиніст крана металургійного виробництва;

20 жінок – водій навантажувача.

При цьому в Службі зайнятості зазначають, що поки працевлаштування жінок за професіями, які умовно вважаються "чоловічими", не набуло масового характеру.

Де жінки можуть опанувати нову спеціальність

Для українок доступні програми навчання новим професіям та перекваліфікації. Їх реалізовує ДСЗ у Центрах професійно-технічної освіти, які наразі відкрито у Львові, Одесі, Сумах, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Полтаві та Харкові. Також навчання може здійснюватися в закладах освіти різних форм власності.

Доступні для опанування 96 робітничих професій та 400 освітніх програм.

Для безробітних осіб, що перебувають на обліку в Службі зайнятості, таке навчання безкоштовне та відбувається коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.

Варто зазначити, що наразі серед загальної кількості зареєстрованих безробітних жінки становлять 78%.

Для осіб, які не перебувають на обліку в ДСЗ, є можливість отримати ваучер на навчання. Це документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за затвердженим Мінекономіки переліком зі 155 професій і спеціальностей.

З початку 2024 року ваучер отримали понад 20 тисяч українців, серед них 15,4 тис. жінок.

Найбільше ваучерів видано за такими спеціальностями, як: медсестринство, психологія, дошкільна освіта, соціальна робота, медицина, середня освіта (за предметними спеціалізаціями).

Фото: жінки можуть отримати ваучер на перекваліфікацію (Getty Images)

Також велику кількість ваучерів була видана для навчання професіям – кухар, водій, молодша медична сестра з догляду за хворими, кондитер, продавець, швачка, кравець.

Разом з тим, жінки отримували ваучер за професіями, які традиційно вважаються "чоловічими":

тракторист (150 жінок)

верстатник деревообробних верстатів (22 жінки)

лицювальник-плиточник (21 жінка)

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (10 жінок)

монтажник систем утеплення будівель (8 жінок)

монтажник гіпсокартонних конструкцій (6 жінок)

електрогазозварник (5 жінок)

водій навантажувача (5 жінок)

електромонтер (3 жінки)

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на

наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн).

Подати заявку на отримання ваучера можна онлайн на порталі Державної служби зайнятості.