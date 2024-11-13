В Украине запустили курсы для мужчин, которые хотят пересечь границу. Но есть нюанс

В сети появилось объявление для мужчин о наборе на новые интересные курсы от бригады "Магура", которое сразу вызвало реакцию общества.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной", - говорится в тексте объявления.

Также военные предлагают заполнить заявку на сайте – для достижения идеального результата и уверяют, что инструкторы 46 бригады "Магура" поделятся мощным опытом.

Курсы для мужчин, которые хотят пересечь границу:

Маскировка

Передвижение по малым группам

Топография

Тактическая медицина

Курсы для мужчин от бригады "Магура" (фото: facebook.com/47 отдельная механизированная бригада "Магура")

Объявление о наборе на новый курс для мужчин вызвало множество реакций в интернете. Следует отметить, что ребят из бригады "Магура" назвали не только богами войны, но и богами маркетинга.

Правильный рекрутинг

Нижнюю часть Днепра можно временно переименовать в Тису. Ради реалистичности тренировок! Оскол тоже в Тису.

Надо еще прибавить умение пользоваться оружием.

Это хорошо. Рекламу рекрутинга необходимо развивать!

Перфектный рекрутинг!

Гениально. Почет 47 бригаде

О! Хорошие курсы. Перешлю друзьям!

779 репостов? Хорошая работа!

Шедевр!

Огонь!

Вы крутые! Классная идея!

Стоит добавить, что к моменту написания новости у оригинального поста было уже почти тысяча перепостов.