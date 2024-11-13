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В Украине запустили курсы для мужчин, которые хотят пересечь границу. Но есть нюанс

В Украине запустили интересные курсы для мужчин (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине сейчас популярны разные курсы для мужчин - начиная от тактической медицины до обучения управления полетами БПЛА. И недавно появились еще одни курсы, которые точно станут интересны многим мужчинам.

Что это за курсы и какой у них нюанс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение 47 отдельной механизированной бригады "Магура" в Facebook.

В сети появилось объявление для мужчин о наборе на новые интересные курсы от бригады "Магура", которое сразу вызвало реакцию общества.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной", - говорится в тексте объявления.

Также военные предлагают заполнить заявку на сайте – для достижения идеального результата и уверяют, что инструкторы 46 бригады "Магура" поделятся мощным опытом.

Курсы для мужчин, которые хотят пересечь границу:

  • Маскировка
  • Передвижение по малым группам
  • Топография
  • Тактическая медицина

Курсы для мужчин от бригады "Магура" (фото: facebook.com/47 отдельная механизированная бригада "Магура")

Объявление о наборе на новый курс для мужчин вызвало множество реакций в интернете. Следует отметить, что ребят из бригады "Магура" назвали не только богами войны, но и богами маркетинга.

  • Правильный рекрутинг
  • Нижнюю часть Днепра можно временно переименовать в Тису. Ради реалистичности тренировок! Оскол тоже в Тису.
  • Надо еще прибавить умение пользоваться оружием.
  • Это хорошо. Рекламу рекрутинга необходимо развивать!
  • Перфектный рекрутинг!
  • Гениально. Почет 47 бригаде
  • О! Хорошие курсы. Перешлю друзьям!
  • 779 репостов? Хорошая работа!
  • Шедевр!
  • Огонь!
  • Вы крутые! Классная идея!

Стоит добавить, что к моменту написания новости у оригинального поста было уже почти тысяча перепостов.

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