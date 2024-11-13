В Украине запустили курсы для мужчин, которые хотят пересечь границу. Но есть нюанс

В Украине сейчас популярны разные курсы для мужчин - начиная от тактической медицины до обучения управления полетами БПЛА. И недавно появились еще одни курсы, которые точно станут интересны многим мужчинам.
Что это за курсы и какой у них нюанс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение 47 отдельной механизированной бригады "Магура" в Facebook.
В сети появилось объявление для мужчин о наборе на новые интересные курсы от бригады "Магура", которое сразу вызвало реакцию общества.
"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной", - говорится в тексте объявления.
Также военные предлагают заполнить заявку на сайте – для достижения идеального результата и уверяют, что инструкторы 46 бригады "Магура" поделятся мощным опытом.
Курсы для мужчин, которые хотят пересечь границу:
Курсы для мужчин от бригады "Магура" (фото: facebook.com/47 отдельная механизированная бригада "Магура")
Объявление о наборе на новый курс для мужчин вызвало множество реакций в интернете. Следует отметить, что ребят из бригады "Магура" назвали не только богами войны, но и богами маркетинга.
Стоит добавить, что к моменту написания новости у оригинального поста было уже почти тысяча перепостов.
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